新竹漁港增岸邊加水用電設施　停泊免發動引擎取電：減少廢氣

▲每台岸水岸電設備內，具有4組110V電源插座、1組220V電源插座以及2組水龍頭。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹南寮舊港見證了台灣的漁業發展，但從80年轉型為觀光港埠後，年久失修，碼頭區的道路出現嚴重下沉與破損。新竹市府投入超過13億元改善新竹漁港，修復後的漁港南側今（24日）正式啟用，1萬平方公尺修復後的道路整潔平整，原來1組加水站更增至6組，還新設3組岸邊加水電設施，方便漁民靠岸整補、在船過夜時使用民生用水、電，往後漁船停靠時再也不用發動引擎，減少大量廢氣產生。

新竹漁港南側環境改善的周邊海岸環境改善工程，今(24)日完成啟用，今由副市長沈慧虹剪綵啟用，現場更邀請農業委員會漁業署、海洋委員會海巡署代表及在地新竹區漁會林英男理事長、許順隆常務監事及童錦杰總幹事見證。

新竹市長林智堅表示，新竹市府積極協助新竹漁港轉型，光在漁港區就投入超過13億，是歷任市長中在南寮投入最多的，並將台68線延伸進漁港，讓南寮地區交通更便利，接著又打造熱門景點魚鱗天梯、風箏賽場與親子沙灘等。不只發展觀光，市府也積極改善漁民的作業環境，整修西碼頭老舊倉庫、鋪平路面、整建修船廠空間等，讓漁民有更安全便利作業空間。

新竹市副市長沈慧虹說，本次工程由前瞻計畫水環境補助，經費達8000多萬元，改善南側碼頭沉陷長460公尺的作業區、道路面積1萬4350平方公尺，更新建一座簡易上架場供小型漁船筏需要整修時使用，並增加3組岸水岸電設施，讓漁船靠岸整補時可以更加方便。

產發處表示，漁船停靠在碼頭邊整補需要在船上使用電力，以往需要發動引擎來發電，除了產生燃油廢氣的排放外，更有引擎聲。往後漁民可直接使用港邊用電，減少空氣、噪音汙染的發生，讓漁港環境更加舒適。

另外，產發處說，以往新竹漁港只有漁會加油站提供1組加水站，此次新增6組水龍頭讓漁民方便使用。市府也已經規劃在西側碼頭與東側碼頭，再設置7台岸水岸電設備，方便漁船整補作業。

產發處表示，每台岸水岸電設備內，具有4組110V電源插座、1組220V電源插座以及2組水龍頭，以使用者付費機制於儲值卡插卡後使用，有需求的漁民，可洽新竹區漁會申請儲值卡及儲值，漁會洽詢電話：(03)5362216。