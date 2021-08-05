快訊／高雄市宣布8／6「3地區停班課」　山區達土石流警戒

▲扇平山莊路口道路2度塌陷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受豪雨影響，高雄市山區達土石流警戒，有致災之虞，高雄市政府晚間宣布，高雄市茂林區、桃源區及那瑪夏區等3區，8月6日（星期五）停止上班、停止上課，其餘地區照常上班、照常上課。

因應盧碧颱風外圍環流發威，可能帶來豪雨，高雄市長陳其邁今（5）日下午召開應變中心工作會議，並與杉林、六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏等區長進行視訊會議，關心疏散撤離進度及各項整備情形。

針對盧碧颱風外圍環流可能帶來的強風豪雨，陳其邁特別指示，請消防局務必落實各項防汛裝備器材整備及救災戰力部署，以利災害發生時，能迅速投入搶救；環保局務必對易淹水地區之排水口加強落葉與垃圾清除，避免積淹水災情；水利局應確保所有抽水機組零故障，提早安置抽水機，讓民眾免於淹水威脅。

陳其邁表示，務必督導本市淹水潛勢區、沿海低窪地區區公所，做好區域排水措施，預備充足沙包，確保各地區水門、抽水站、截流站及抽水機組運作正常，全力防範颱風可能挾帶的豪雨造成災情。

此外，陳其邁也請各局處巡查轄管工程工地之施工圍籬、鷹架及相關設備設施，並加強固定或搬移作業，對大型廣告物或大型行道樹枝葉等易受強風吹落之懸掛物品，進行固定、拆除或修剪作業，避免掉落危及路人與車輛；轄管工地亦要避免積淹水災情發生。有關本市新建整修工程，也請持續加強臨時性防颱措施，嚴防發生災情；並請交通局提早完成開放停車空間，方便民眾於颱風期間停車需求，與民政局掌握災害潛勢地區民眾疏散撤離作業，隨時備妥交通工具以利疏運。針對渡輪、捷運、輕軌之運行，也應做好強陣風因應準備，確保行駛安全。

陳其邁也提醒，近來地震頻傳，加上連日豪雨造成山區土石含水量高，應慎防落石、坍方及土石流災害發生，請相關單位密切注意本市道路及台20線、台27線、台28線、台29線等山區道路是否有預警性封閉或中斷情形，以提醒用路人提高警覺。

盧碧颱風帶來影響不容小覷，陳其邁已指示各單位防汛器材、機具、備料應備妥隨時待命，並請各局處及區公所務必提高警覺，對於災情即時查報與處置，充分落實各項整備措施，讓災情減到最低。