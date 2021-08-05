北市：「X men」與台北無關　陳其邁說法含糊、不負責任

▲台北市府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市、高雄市近日為「X men」群聚案槓上，高雄市長陳其邁5日表示，「指標個案」曾經搭高鐵在台北站下車，且於7月1日至7月4日參加台北市某飯店，與不特定接觸者聚會。不過，台北市政府發言人陳智菡反擊，台北市政府多次與疾管署通話，對方表達相關群聚案件沒有涉及北市，高雄市政府用含糊說法造成外界誤解，「是比較不負責任的。」

陳智菡5日受訪時表示，高雄市政府這週不斷強調，「X men」傳染鏈的傳染來源自台北市，但讓他們覺得比較匪夷所思的是，高雄公布的案15725、案15741、案15744、案15770確診時間為7月21日至7月28日之間，並連結所謂「指標個案」之後，說「指標個案」跟台北市有連結，並參加「X men」派對，但是「X men」派對時間是7月1日至7月4日之間，顯然超出所謂可傳染期。

▲高雄特殊交友圈關聯性 。（圖／高雄市政府）

陳智菡提及，高雄市政府將這些人做連結，但不太清楚為什麼要連結到台北市，因為從高雄市政府的新聞稿來看，對方透過了血清學檢查結果、流行病學分析等，但事實上所謂「指標個案」並沒有確診，PCR是陰性，只能檢測出是否曾經感染，或許曾經在很久之前感染過，並且得到抗體，但沒辦法確認感染源地點。

陳智菡說，高雄硬要把這些確診者用勉強方式連結到台北市，「這是讓我們覺得不解的地方。」同時為確保疫調資訊正確性，北市多次跟衛福部疾管署通話，「台北區管中心明確告知台北市政府，這一些相關群聚案件，並沒有涉及北市確診者，也沒有接觸者，所以就相關疫調部分，跟台北市無關。」

「高雄說法一變再變，一下說在台北市，一下說大台北地區，一下又說通過血清檢驗，但都顯示出說法勉強。」陳智菡指出，高雄市政府稱將疫調資料轉給疾管署，並通知新北市政府，但「高雄怎麼不問問疾管署，為什麼不通知台北市？」顯然是因為「沒有台北的事情」，所以不該連結到台北市來，導致疾管署只有知會新北市、請新北市做疫調。

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

陳智菡強調，這些人可能有到新北地區活動，但沒有到台北市，「就算有來（台北市），也是很久之前、在可感染期之前的事情了。」所以硬要做穿鑿附會連結，把重要醫學資料用語嫣不詳方法干擾民眾認知，「這在防疫期間實在沒必要，因為會造成民眾混淆，沒辦法掌握確實資訊。」

最後，陳智菡表示，傳染病感染有非常複雜原因，高雄刻意忽略中間其他聚會，包括曾到新北市或高雄地區開派對等，並一路往上追，聲稱一定是台北市，然而又沒有科學證據能顯示追溯正確，甚至連疾管署都不支持說法，令北市相當遺憾，「用這種含糊說法造成外界誤解，其實是比較不負責任。」