他變「鐵鎚恰吉」K爆大伯！2勇警也掛彩　制伏恐怖侄兒　　　　　　　

記者吳奕靖／高雄報導

宜蘭一名員警蔡旻庭在執行勤務時，遭到對方開槍打中胸口，其實對警察來說，每一刻出勤都可能遭遇「不定時炸彈」，像是高雄市前鎮分局瑞隆派出所2員警處理家暴案件，結果被1名男子持大鎖砸傷，還好只是皮肉傷，家暴案的被害人之後寫信到市警局，盼局長表揚員警；更有得知此事的企業家，一口氣捐了10個防暴臂盾給瑞隆所，希望能夠幫員警提升執勤安全。

▲高雄市瑞隆派出所2員警在處理一起家暴案時，遭對方拿大鎖攻擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

1名陳姓民眾寫信到市警局感謝瑞隆派出所的2名員警，陳姓民眾表示長年遭姪子恐嚇取財，全家人都活在害怕當中，今年5月16日下午五點多左右，姪子又打電話來恐嚇取財並拿大鎖現身，先是用鎖砸壞陳男的車輛，之後更囂張地闖進住家，用大鎖攻擊陳姓被害人造成他頭部受傷，這個時候，2名員警出現將姪子制伏，但在過程當中員警也受傷。

▲高雄市瑞隆派出所2名員警在處理一起家暴，被對方拿大鎖攻擊，最後負傷制伏對方 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳姓民眾寫信到市警局請局長能夠表揚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警將他的姪子送辦之後，順利化解多年來的恐懼，這讓陳姓民眾非常感謝，也寫信到市警局給局長黃明昭，希望他能給予這兩名員警肯定，不過也因為看到這起案件，讓台翁鎢鋼企業董事長李錚明特別捐給瑞隆派出所「防暴臂盾」10面，來提提升員警執勤安全。

瑞隆派出所長鍾大偉表示：「防暴臂盾」是一面鋁合金打造，呈現U型的小盾牌，當員警遭遇持武器歹徒攻擊時，可迅速配戴在前手臂抵擋防護，進而攻擊壓制，另設置在臂盾前端還有配置鐵片，亦能順利破窗。

▲高雄市瑞隆派出所獲得捐贈10面的防暴臂盾 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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