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暴雨狂炸高雄山區！扇平山莊入口2度坍方　滾滾泥河半個輪胎高

▲▼扇平山莊路口道路2度塌陷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲扇平山莊路口道路6天內2度塌陷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

受到颱風外圍環流影響，中南部出現明顯豪雨。高雄市近日雨勢不斷，台27線扇平山莊路段6天以來已2度坍方，泥流深度一度高達半個輪胎高，目前雙向禁止通行。

西南氣流引進猛烈豪雨，高雄市山區連日出現強降雨，桃源、茂林、六龜24小時累積雨量都衝破200毫米。7月31B4
台27線扇平山莊路段土石坍方，豪雨過後即形成泥流阻道，影響車輛通行，經公路總局第三區養護工程處鳳屏工務段搶通後，5日下午1點再因強降雨造成土石坍方。

▲▼扇平山莊路口道路2度塌陷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼道路坍方，馬路上一片泥濘。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼扇平山莊路口道路2度塌陷。（圖／記者許宥孺翻攝）

六龜分局表示，泥流深約半個輪胎高，已影響雙向車輛通行，雖工程人員在場待命處理，等仍需等雨勢穩定後才能有效排除。

高雄市政府5日下午宣佈，因爲受到颱風外圍環流影響，高雄市山區達土石流警戒，有致災之虞，六龜區 、甲仙區、茂林區、桃源區及那瑪夏區等5區，下午停止上班、停止上課。同時啟動緊急撤離，像是六龜區就撤離了包含44名洗腎民眾、2名孕婦等，其他民眾總共約447名。

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