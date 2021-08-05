「特殊交友圈」半套店高顏值男撐場　警登門驚見3組正「連結」　

▲高雄市一間「特殊交友圈」的半套店被警方在3月份查獲。（示意圖／CFP）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名許姓男子在高雄火車站附近大樓經營「特殊交友圈」的半套店，由於許姓男子聘請的「服務員」都是高顏值，而且非常低調隱密，所以在男同志圈當中有一定的口碑，經營4年才被警方查獲，高雄地方法院依照妨害風化罪嫌判決許男3個月徒刑，可易科罰金9萬元。

許姓男子4年前在高雄火車站附近大樓承租2個樓層，並且以「SPA」會館名義來經營，但是實際上卻是個「半套店」，而且服務對象是「特殊交友圈」，由於他所聘請的服務生都是「高顏值」，同時不打廣告，透過「口耳相傳」，只有熟門熟路的顧客才知道要先用line約時間才能前往，就是做到這麼隱密性，才讓會館的名聲在「特殊交友圈」當中有一定口碑。

▲ 高雄地方法院外觀。（圖／記者吳世龍攝）

為了要抓這間半套店，警方透過埋伏蒐證，取得相關證據之後，申請到了搜索票，就在今年3月10日上門查緝，當時還有3組客人正在進行交易，一聽有警察上門，當場就「軟」了，他們向警方供稱，每次時間100分鐘，每次1800到2000元不等。

高雄地方法院經過審理之後，許姓男子坦承自己的犯行，法官認為「明知政府執法單位極力掃蕩色情，卻仍不思以正道取財，竟以經營按摩公司為名，行風化營業之實，而媒介、容留成年男子與他人為猥褻行為，並從中牟取利益，所為敗壞社會善良風氣，實不足取」，依照妨害風化罪來判刑3個月徒刑，得易科罰金9萬元，全案還可再上訴。