屏東疫苗施打意願登記種類曝！「AZ、高端皆可」人氣最差

▲屏東縣已預約疫苗意願登記種類人數統計 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣至昨(4)日下午5點止，疫苗完成第一劑接種的人數有27萬1492人，總人口疫苗覆蓋率達33.5%；18歲以上疫苗覆蓋率突破38.5%；而目前已預約疫苗意願登記種類的33萬6888人中，願意接受施打莫德納、AZ人數最多有近5成，最低的一組是AZ、高端組合，不到半成，這項統計數據，讓民眾覺得很有趣，也有不同解讀。

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根據屏東縣政府意願登記疫苗意願種類統計，至昨天下午5止，共有33萬6888人登記，其中莫德納、AZ皆可的人數有15萬9578人，佔所有登記人數的47.37%，算是民眾施打心目中的黃金組合；其次是莫德納的10萬7361人，佔31.87%；再來是AZ的3萬3221人，佔9.87%；第4位是莫德納、AZ、高端的2萬4594人，佔7.30%；第5是高端的6797人，佔2.02；第6是莫德納、高端的3965人，佔1.18%；最後的是AZ、高端的1370人，只佔0.41。

不少民眾看到這項統計數據，有人說「哇!」，願意施打高端疫苗的人數竟比莫德納、高端與AZ、高端的人數還多，感覺相當有趣！

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