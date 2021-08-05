郭台銘飛歐洲打BNT催貨！陳時中曝「要見這些人」：祝他馬到成功

▲郭董郭台銘到捷克打BNT疫苗。（圖／翻攝自郭台銘Facebook）

記者洪巧藍／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘與台積電聯手簽約買下1千萬劑BNT疫苗，4日晚間在臉書自曝前往歐洲捷克布拉格接種BNT，還特別寫下「#催貨進行式」，這是否意味BNT疫苗有新進展？指揮中心指揮官陳時中透露，「郭董這次去歐洲打算和相關人員見面，這是非常困難的工作，我們祝他馬到成功」。

郭台銘3日晚間在松山機場被捕捉到乘坐私人飛機前往歐洲，他帶著妻子曾馨瑩和即將要上國一的12歲女兒前往捷克。除了接種BNT之外，郭台銘也透露此行是「#催貨進行式」，替台灣爭取更快得到貨時間。

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據了解，BNT最快將於9月初到貨，被問及相關疫苗時程，陳時中僅表示，郭董事長對於這次購買贈送給國家疫苗進讀他持續非常關心也努力，他到歐洲去有打算和相關人員見面、促成機會，這是非常困難工作，我們祝他馬到成功。

郭台銘文章也提到，在這次的歐洲接種疫苗行程，原本以為會去醫院或診所，沒想到竟然被帶到一個Shopping Mall；他選擇Pfizer-BNT，收費大約35美元（約合台幣974元），不算不合理，更何況是提供了極好的注射體驗，過程約20分鐘，在Shopping Mall裡休息30分鐘即可離開，結束後發一張歐盟通用的証明、應該效用可以通行世界。