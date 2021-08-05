台南女將方莞靈載譽歸國　黃偉哲寄送台南家鄉味的祝福！

▲台南女將方莞靈載譽歸國，收到黃偉哲市長所寄來自台南家鄉好味，開心在IG打卡。（讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導

國家台灣東京奧運代表隊載譽歸國，其中台南女將方莞靈勇奪女子舉重49公斤級決賽第4名，方莞靈5日在台北防疫旅館，收到台南市長黃偉哲特別寄送台南「家鄉味」，她收到這份台南家鄉的祝福，十分開心地在IG打卡。

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台南市長黃偉哲在祝賀卡片寫上滿滿祝賀，謝謝方莞靈帶著堅定的信念，勇闖奧運舞台在競技運動最高殿堂，帶給我們扣人心弦的精彩比賽，奉上台南家鄉美食，在回國期間好好的回味與品嘗，祝福再創巔峰。

據了解，台南家鄉好物是4日下午以快捷方式寄出，5日中午寄到方莞靈台北檢疫旅館，並請飯店留意及協助轉交，方莞靈返國一到防疫旅館，馬上收到家鄉寄來的「好物好味」，開心的在IG打卡感謝。台南市長黃偉哲寄送台南家鄉味，包括：名坂奇夏威夷豆塔、名坂奇巧克力餅乾、連德堂煎餅、黑橋牌豬肉乾、鳳梨果乾等。

市府指出，方莞靈運動精神令人敬佩，她曾因車禍意外，在膝蓋上縫了17針，膝傷一直是要面對的挑戰，在教練林玥礽一步一腳印陪伴下，逐步從傷後復出，從2019年全運會銅牌、2020年全大運金牌，到今年參加亞錦賽第6名，進軍東奧在女子舉重49公斤級決賽，拿下總和181公斤的成績，勇奪第4名，實在不容易。7月24日獲獎第一時間捷報傳來，黃偉哲馬上賀喜，鼓勵相信她能持續突破難關，將目標放在2024巴黎奧運，再為自己寫下精彩的篇章。

據了解，另位奧運選手陳柏任將於5日返台，市長黃偉哲寄送的「家鄉味」也於5日寄出，而鄭怡靜、黃筱雯的返國時間未定。市府指出，黃曉雯雖不是台南人，但是她在接受訪問時曾經公開說，她喜歡台南小吃，所以黃偉哲市長也會貼心準備了很多小吃要寄給她。

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