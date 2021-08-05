假警來電：健保卡遭盜用要匯款　聰明女先報警躲一劫

▲▼員警趕往老婦人家中安撫老婦人，員警依來電號碼查證，確定是詐騙電話。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新城鄉1名婦人日前接獲電話，對方自稱是新北市政府警察局警員林家慶，表示婦人的健保卡遭盜用需要立即匯款至新北市政府警察局，婦人雖然心慌但不失機警，先向轄區警方報案，員警隨後趕赴婦人家協助了解，最終識破是詐騙電話，保住婦人血汗錢。



嘉里派出所表示，警員余乾銨接獲老婦人報案後，立即趕往老婦人家中，70幾歲的老婦人見警方到場慌張地向警方訴說電話內容，詢問警方辦案是否有匯款的程序，員警安撫著陳姓老婦人說現在有許多詐騙集團會利用假冒公務機關名義進行詐騙，告訴她檢察官、警察及法院不會要求匯款、轉帳、監管帳戶。

為讓陳姓老婦人更安心，員警查看來電號碼，發現該號碼並不是警察單位所使用的電話號碼，員警接著打給新北市政府警察局確認是否有林家慶警員這個人，新北市政府警察局表示並無此人，員警立即將對話內容告訴陳姓老婦人，提醒她現今詐騙手法多樣，若有接到疑似詐騙電話時，可撥打165或者通知警方前來協助，切勿隨便聽信詐騙集團的詐騙話術。



新城分局表示，檢察官、警察及法院不會要求匯款、轉帳、監管帳戶，如果來電顯示號碼開頭出現（002、009、+）等為國際電話，應提高警覺，且檢警不會在電話中通知傳喚、製作筆錄或要求至超商接收傳票公文，請大家切勿受騙。由於高齡者對外界資訊較不熟悉，常成為詐騙集團詐騙的首選，呼籲親屬可以多多關心家中長輩，告知他們一些常見的詐騙手法，以提高他們的警覺心，如有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查詢，或親自前往派出所請求警方諮詢案情，辨明真偽。

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