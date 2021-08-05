「谷歌大神」打臉！高雄啃老女夢碎　66萬幸運金攏係假

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名陳姓女子收到簡訊表示「恭喜獲得66萬元大獎」，陳姓女子以為真的是幸運之神降臨，不過詢問過後才發現得先繳6萬6的稅金以及手續費，沒有錢的她求助老父母，一度還想跟地下錢莊借錢，老父母趕緊打電話求助警察，員警最後動用「谷歌大神」，才讓陳姓女子相信一切攏是騙。

▲高雄市一名陳姓女子認為自己中了66萬元彩金，老父母請來員警協助 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

4日下午5點多，警方接獲一通報案電話，表示自己女兒可能被詐騙了，但是怎麼勸都不聽， 員警趕到現場之後，這才發現一名44歲的陳姓女子正在跟老父母爭執，因為她覺得母親正在擋「天下掉下來的禮物」，一筆66萬元的幸運彩金。原來陳姓女子在交往網站認識一名網友，結果這名網友推薦她去玩一個博弈網站。

▲高雄市一名陳姓女子認為自己中了66萬元彩金，一度還想到地下錢莊借錢「贖錢」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳姓女子加入後的隔天，就收到了中獎訊息通知，恭喜她獲得了66萬元彩金，不過得要先繳付6萬6的稅金以及手續費用，但是陳姓女子待業中，沒有收入，但她又想拿到這筆彩金，所以找老父母求助「贖回」，老父母一聽就覺得「天下沒有那麼好的事」，所以不願意借，但是財迷心竅的女兒竟還想透過地下錢莊來借款，老母親才急著打電話報警求助。

員警聽完所有敘述之後，認為這是詐騙案件，最後請出手機內的「谷歌大神」來搜尋相關案例，一件一件解釋給陳姓女子聽，陳姓女子才肯相信自己遇到的只是詐騙，員警最後才告訴她，其實整起案件當中，幸運的不是獲得66萬彩金，而是她的老父母，不僅在待業期間給予協助，還即時幫忙阻詐。

▲高雄市一名陳姓女子認為自己中了66萬元彩金，員警請出手機內的「谷歌大神」 釋疑。（圖／記者吳奕靖翻攝）