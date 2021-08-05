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社會 社會焦點 保障人權

83歲阿北拚了！要轉帳255萬申購新股壓寶　這2個人卻猛唱反調

▲▼詐騙集團佯稱公司員工洗腦，誘騙退休男匯款255萬投資股票。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詐騙集團佯稱公司員工洗腦，涉誘騙退休男（上）匯款255萬投資股票。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方在7月27日下午1時許接獲通報，有一退休阿伯在銀行要轉帳255萬元到指定帳戶，中山分局隨即派員前往了解，才知他被不明網路群組內所謂的投資公司人員遊說，決定申購準備上市的股票。但在警方與行員聯手勸說下，他才恍然大悟，應是騙局一場，放棄匯款。

警方調查，83歲的黃姓退休男子，莫名其妙被人拉進某群組，以噓寒問暖的方式取得信任，對方並假裝是投資公司員工，聲稱可提供絕佳投資時機以及秘訣，願意親自教學如何從事股票投資。

自稱內部員工的人向黃表示，近期公司要上市新股，還舉辦新股申購抽獎，以「此為限時限量申購價格，錯過不再」等話術，極力誘使黃投入鉅款，黃聽了以後相當心動。

黃男擔心錯過申購時機，27日到銀行要匯款255萬到指定帳戶，行員提問之下，黃男才將投資申購股票全盤托出，行員認為有詐騙疑慮，報警處理。

警方到場說明後，黃姓男子仍堅持己見，認為這就是正常的投資平台，最後警員、行員努力勸說之下，才讓黃男恍然大悟，並立刻放棄投資念頭，將對方「封鎖+刪除」。

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