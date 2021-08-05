「幻象伴飛」有訓練效果　成本高達7位數！前飛官無法認同1件事

▲幻象2000伴飛迎接奧運國手凱歸。（圖／軍聞社提供）



記者崔子柔／綜合報導

空軍昨（4）日派出幻象2000戰機伴飛，迎接奧運國手們凱旋歸國，光是飛行成本就要花費約630萬元，還不包括人事、維修及施放熱焰彈的費用，上校退役的前飛官田定忠認為，飛行員飛一趟會有訓練效果，但如果類似公關任務做得太多，難免會讓國軍官兵覺得淪為到處配合演出的啦啦隊。

根據《聯合報》報導，田定忠指出，迎接奧運選手這類任務，以軍方術語算是「兼施」，飛行員飛上天一趟還會進行其他的科目，所以參與的飛官還是有訓練效果，不過對於將干擾敵方飛彈用的熱焰彈當成煙火發射，這一點他比較不認同。

▲幻象2000升空每小時成本要價70萬至80萬元。（圖／記者李毓康攝）

田定忠提到，近年在元旦、職棒開球等都會要求戰機起飛，站在「內宣」的立場，大家熱鬧一下無可厚非，但如果辦得太頻繁，難免讓官兵覺得淪為啦啦隊，引起反感。

軍事專家施孝瑋表示，此次派出4架幻象2000戰鬥機，以及特別加派一架預備機及一架攝影機，共6架幻象升空，若以每小時70萬的飛行成本來說，粗估總成本大約為630萬左右，且還不包含人事、後勤補保、維修及施放熱焰彈的費用。

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