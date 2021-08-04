幻象戰機伴飛奧運英雄惹議　國防部：總統指示、國軍的榮幸

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）



政治中心／綜合報導

中華羽球代表隊今（4）日下午凱旋歸國，為表彰功績與恭賀選手，空軍將派遣4架幻象2000伴飛選手搭乘的華航班機返國，但卻引發熱議。對此，國防部發言人史順文回應，這是總統指示，比照2018年亞運，由空軍伴飛國家的英雄回國，能迎接國家英雄回來，是國軍的榮幸。

史順文表示，今天下午華航搭載奧運選手返國期間，由空軍派遣4架幻象戰機伴飛，來表達政府與國人對體育活動的支持，並感謝所有奧運代表團，這次優異的表現，讓世界看見台灣。

史順文說，伴飛是表達對所有奧運代表團的感謝，考量後續颱風可能造成的影響，今天可能是天候比較允許的狀態，空軍會在飛安第一、戰備任務優先的前提下，全力達成任務。

空軍派遣4架幻象戰機伴飛奧運英雄返國班機引發討論，資深媒體人黃暐瀚表示，自己支持戴資穎，也很喜歡麟洋配，但反對戰機伴飛，因為奧運英雄回台灣，搭的是民航機，身份是老百姓，派戰機伴飛，除了極大化國人對他們的尊崇之外，其實是沒有保護的必要的，「所以，我反對。」

中華隊奧運代表團目前為止拿下獎2金4銀4銅，包括羽球男雙「麟洋配」1金，以及郭婞淳在舉重女子59公斤量級的金牌；楊勇緯、李智凱、戴資穎，射箭男團湯智鈞、鄧宇成、魏均珩皆拿下銀牌；羅嘉翎、陳玟卉、潘政琮，桌球混雙林昀儒、鄭怡靜皆奪下銅牌。