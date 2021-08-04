戴資穎、麟洋配凱旋歸國　4架幻象戰機伴飛施放熱焰彈畫面曝光

記者陶本和、蘇晏男／台北報導

台灣奧運代表團在本屆東京奧運表現亮眼，羽球代表隊拿下1金、1銀破紀錄成績，政府為恭賀選手回國，下午安排6架幻象2000戰機，伴飛選手搭乘的華航班機回到桃園機場。

台灣選手凱旋歸國，今（4）日下午羽球隊成員，戴資穎、周天成、王子維、王齊麟、李洋，以及教練團還有防護員共12人將搭乘華航班機榮耀返國，於5時20分抵台。為表彰功績與恭賀選手，空軍以「總統級」規格迎接選手，當班機一進入到我國防空識別區時，4架幻象2000戰機一路伴飛選手搭乘的班機回到桃園機場。

在機上看到幻象2000戰機伴飛的畫面，戴資穎、王齊麟、周天成、王子維等人也在社群媒體Instagram發布限時動態分享，其中戴資穎直呼「太帥了吧」。

不僅如此，在桃園機場受訪時，被詢問看到幻象2000戰機伴飛有什麼感想？王齊麟說，謝謝總統給我們這麼大的榮耀迎接他們返國，第一次看到覺得滿炫、滿酷很新鮮；李洋則簡單表示很驚喜。

而被問看到幻象伴飛且射出熱焰彈有何感想？周天成笑著說，「我覺得每一顆都好貴的感覺」，花錢也買不到，謝謝政府給予這些鼓勵，感覺到被尊重，會更加努力，把榮耀帶給台灣。

針對出動6架幻象2000伴飛的成本，軍事專家施孝瑋表示，根據空軍司令部公布的資料，每架戰機的每小時飛行成本，幻象2000戰鬥機為70萬左右，此次4架幻象2000戰鬥機，以及特別加派一架預備機及一架攝影機，共6架幻象升空，若以每小時70萬的飛行成本來說，而整個航程時間大約為1個半小時左右，粗估總成本大約為630萬左右，且還不包含人事、後勤補保、維修及施放熱焰彈的費用。

國防部發言人史順文則回應，這是總統蔡英文指示，比照2018年亞運，由空軍伴飛國家的英雄回國，能迎接國家英雄回來，是國軍的榮幸。空軍派遣幻象戰機伴飛，是來表達政府與國人對體育活動的支持，並感謝所有奧運代表團，這次優異的表現，讓世界看見台灣。

史順文也說，伴飛是表達對所有奧運代表團的感謝，考量後續颱風可能造成的影響，今天可能是天候比較允許的狀態，空軍會在飛安第一、戰備任務優先的前提下，全力達成任務。

台灣奧運代表團目前為止拿下獎2金4銀5銅，包括羽球男雙「麟洋配」1金，以及郭婞淳在舉重女子59公斤量級的金牌；楊勇緯、李智凱、戴資穎，射箭男團湯智鈞、鄧宇成、魏均珩皆拿下銀牌；羅嘉翎、陳玟卉、潘政琮，桌球混雙林昀儒、鄭怡靜皆奪下銅牌。

▼幻象2000伴飛迎接奧運國手凱歸。（圖／軍聞社提供）