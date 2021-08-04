　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

戴資穎、麟洋配凱旋歸國　4架幻象戰機伴飛施放熱焰彈畫面曝光

記者陶本和、蘇晏男／台北報導

台灣奧運代表團在本屆東京奧運表現亮眼，羽球代表隊拿下1金、1銀破紀錄成績，政府為恭賀選手回國，下午安排6架幻象2000戰機，伴飛選手搭乘的華航班機回到桃園機場。

台灣選手凱旋歸國，今（4）日下午羽球隊成員，戴資穎、周天成、王子維、王齊麟、李洋，以及教練團還有防護員共12人將搭乘華航班機榮耀返國，於5時20分抵台。為表彰功績與恭賀選手，空軍以「總統級」規格迎接選手，當班機一進入到我國防空識別區時，4架幻象2000戰機一路伴飛選手搭乘的班機回到桃園機場。

在機上看到幻象2000戰機伴飛的畫面，戴資穎、王齊麟、周天成、王子維等人也在社群媒體Instagram發布限時動態分享，其中戴資穎直呼「太帥了吧」。

不僅如此，在桃園機場受訪時，被詢問看到幻象2000戰機伴飛有什麼感想？王齊麟說，謝謝總統給我們這麼大的榮耀迎接他們返國，第一次看到覺得滿炫、滿酷很新鮮；李洋則簡單表示很驚喜。

而被問看到幻象伴飛且射出熱焰彈有何感想？周天成笑著說，「我覺得每一顆都好貴的感覺」，花錢也買不到，謝謝政府給予這些鼓勵，感覺到被尊重，會更加努力，把榮耀帶給台灣。

針對出動6架幻象2000伴飛的成本，軍事專家施孝瑋表示，根據空軍司令部公布的資料，每架戰機的每小時飛行成本，幻象2000戰鬥機為70萬左右，此次4架幻象2000戰鬥機，以及特別加派一架預備機及一架攝影機，共6架幻象升空，若以每小時70萬的飛行成本來說，而整個航程時間大約為1個半小時左右，粗估總成本大約為630萬左右，且還不包含人事、後勤補保、維修及施放熱焰彈的費用。

國防部發言人史順文則回應，這是總統蔡英文指示，比照2018年亞運，由空軍伴飛國家的英雄回國，能迎接國家英雄回來，是國軍的榮幸。空軍派遣幻象戰機伴飛，是來表達政府與國人對體育活動的支持，並感謝所有奧運代表團，這次優異的表現，讓世界看見台灣。

史順文也說，伴飛是表達對所有奧運代表團的感謝，考量後續颱風可能造成的影響，今天可能是天候比較允許的狀態，空軍會在飛安第一、戰備任務優先的前提下，全力達成任務。

台灣奧運代表團目前為止拿下獎2金4銀5銅，包括羽球男雙「麟洋配」1金，以及郭婞淳在舉重女子59公斤量級的金牌；楊勇緯、李智凱、戴資穎，射箭男團湯智鈞、鄧宇成、魏均珩皆拿下銀牌；羅嘉翎、陳玟卉、潘政琮，桌球混雙林昀儒、鄭怡靜皆奪下銅牌。

▼幻象2000伴飛迎接奧運國手凱歸。（圖／軍聞社提供）

▼幻象2000伴飛迎接奧運國手凱歸。（圖／軍聞社提供）

▲▼幻象2000伴飛迎接奧運國手凱歸。（圖／軍聞社提供）

▲▼幻象2000伴飛迎接奧運國手凱歸。（圖／軍聞社提供）

▲▼幻象2000伴飛迎接奧運國手凱歸。（圖／軍聞社提供）

▲▼幻象2000伴飛迎接奧運國手凱歸。（圖／軍聞社提供）

ET快訊
英拳擊手「拒戴銀牌」擺臭臉！　原因曝光網炮轟
英女將拉傷跌地「拒坐輪椅」　忍淚跑跳到終點超催淚
周玉蔻爆今本土確診「個位數」！權威醫傻眼：你又再洩漏什麼
莫德納第二劑再延！恐遇保護力空窗　台大醫舉「這2國結局」笑了
搭捷運內湖上班　「人潮擠爆」卻打不到疫苗！怒：補教憑什麼插隊
快訊／畫面曝！高雄暴雨不停「梓官汪洋一片」　樹倒砸機車騎士
名古屋市長脫罩咬20歲女選手金牌！稱「愛的表現」　網怒：太噁
快訊／史學家、中研院院士余英時逝世　享耆壽91歲
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

游錫堃：奧運正名工作一定要做　過程必須確保國手權益

蔡英文任內美國完成12次對台軍售　5300億買了什麼一次看

萬華阿公店要復業了！北市拚3階段管理　下決心做到「色情0容忍」

幻象伴飛戴資穎、麟洋配　蔡壁如發文誤植東奧羽球獎牌「1銀1銅」

「高虹安、蔡壁如國會問政靠練拳擊？」　陳子瑜傻眼：搞錯重點

拜登政府首度對台軍售　外交部表達感謝：高度歡迎

不讓民進黨變一言堂！　朱立倫：我當選黨主席「成立駐美辦事處」

陳時中怒回記者「態度不健康」　他轟：囂張什麼？真把自己當神？

盧碧逼近台灣恐引致災性降雨　賴清德：保持警戒、提早因應

黃珊珊酸：國產疫苗像坐雲霄飛車　不斷闖關沒障礙「舉世罕見」

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

等紅燈驚見巨型蟑螂亂竄後照鏡 「展翅瞬間」騎士嚇壞：X！會飛

柔道男神楊勇緯挑戰「快問快答」　這題答最快！超靦腆反應再圈粉

歐漢聲簽字離婚！「是一輩子的家人」　無法磨合：分開是我們想到最好的方式

黎巴嫩大爆炸「倖存嬰兒」滿周歲　媽分娩遭波及...混亂中勇敢生產

外國正妹被台男用不會中文打槍 她怒飆一串台灣小吃名回嗆再見

游錫堃：奧運正名工作一定要做　過程必須確保國手權益

蔡英文任內美國完成12次對台軍售　5300億買了什麼一次看

萬華阿公店要復業了！北市拚3階段管理　下決心做到「色情0容忍」

幻象伴飛戴資穎、麟洋配　蔡壁如發文誤植東奧羽球獎牌「1銀1銅」

「高虹安、蔡壁如國會問政靠練拳擊？」　陳子瑜傻眼：搞錯重點

拜登政府首度對台軍售　外交部表達感謝：高度歡迎

不讓民進黨變一言堂！　朱立倫：我當選黨主席「成立駐美辦事處」

陳時中怒回記者「態度不健康」　他轟：囂張什麼？真把自己當神？

盧碧逼近台灣恐引致災性降雨　賴清德：保持警戒、提早因應

黃珊珊酸：國產疫苗像坐雲霄飛車　不斷闖關沒障礙「舉世罕見」

平板玻璃報價飆10年新高　陸要求業者「增加供給穩定價格」

「像保時捷與三輪車」曾對小戴有敵意！戴姊坦白：最後悔做這事

快訊／國道3號嚴重車禍！21歲男「暴雨中倒臥路邊」　單向車道封閉

東奧限定！空手道僅此一屆　文姿云奪牌將締造歷史

紅帽攜手Nutanix推方案　讓雲端原生技術、超融合解決方案「高互通」

游錫堃：奧運正名工作一定要做　過程必須確保國手權益

庾澄慶19歲帥兒出道造型曝光！「DIOR透視服＋白西裝」網：白馬王子

雲豹甲車弊案　兵整中心驗收技術員「收賄117萬」遭重判

CK One夏季限量淡香水2100元→799元！檸檬、西瓜好沁心　男女都能用

走進海中央！「淺水灣芝蘭公園」海上觀景台成新亮點

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

政治熱門新聞

新北爆2起群聚取消餐飲內用？　侯友宜：該收回就收回

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

郭台銘疫苗催貨進度曝光　12歲女兒上國ㄧ也到捷克打了BNT

新北公布最新足跡　台北101、2家遠百、家樂福

陳時中怒回記者「態度不健康」　他轟：囂張什麼？

新莊一場「家族聚會」8人染疫　板橋某醫院群聚5病人確診

郭台銘曝捷克打BNT一劑35美元　他7月簽約買的是這個價格

李顯龍警告華府勿挑戰中國　外交部：持續與理念相近國家合作

柯P約陳其邁切磋　高雄市府反擊

幻象伴飛成本超過600萬！前飛官：飛上天有其他任務

幻象伴飛戴資穎、麟洋配　蔡壁如發文誤植東奧羽球獎牌「1銀1銅」

快訊／新北＋14「新莊最多」　侯友宜：多為某醫院、家庭兩群聚

陳其邁暖文「歡迎戴資穎回家」：讓小戴吃好、睡好

蘇揆力推五倍券黨內有雜音　綠委怨：做成結論才叫我們埋單

更多熱門

相關新聞

喬治亞猛將　舉重無限量級狂破3世界紀錄

喬治亞猛將　舉重無限量級狂破3世界紀錄

本屆東京奧運代表中華隊出戰舉重項目109公斤以上量級的謝昀庭，4日正式於B組賽程正式亮相，109公斤以上又稱為「無限量級」，謝昀庭最終以抓舉172公斤、挺舉206公斤，總和378公斤排名第12位。晚間登場的A組賽事，來自喬治亞的塔拉卡哈德澤(Lasha Talakhadze)抓舉223公斤、挺舉265公斤，總和488公斤通通改寫世界紀錄，成功奪下此項目金牌殊榮。

想跟戴資穎一樣厲害！羽球風潮席捲台灣

想跟戴資穎一樣厲害！羽球風潮席捲台灣

哭著走完200公尺　英將忍痛完賽

哭著走完200公尺　英將忍痛完賽

奧運人生勝利組！國巨千金愛駒身價曝

奧運人生勝利組！國巨千金愛駒身價曝

選手染疫退賽 文姿云晉級大利多

選手染疫退賽 文姿云晉級大利多

關鍵字：

戴資穎王齊麟李洋東京奧運東奧羽球幻象2000影音

讀者迴響

熱門新聞

即／戴資穎罕見動怒「站在場上的不是你」

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚」

吳亦凡爆「遭獄警搶捅菊花」情緒崩潰　悲慘現況曝

郭婞淳為何沒幻象伴飛？空軍曝悲傷原因

IG評論惹怒戴資穎！鳳梨鼠薯26字嗆翻他　2500人灌爆留言

盧碧詭扭回馬槍！全台強風雨灌4天

正妹按摩爽到熟睡！男技師爬上床連結得逞

又繞過一颱風　盧碧路徑讓他傻眼

快訊／5：51地牛翻身！　台北明顯有感

小戴返台突PO黑畫面！下秒穿絕美禮服

阿信教練為什麼當年去不了奧運

2頂級餐廳提告拒米其林評鑑　選美比賽不能強迫參加

「排球天使」莎賓娜近況曝光　7年變身辣姐姐

暴風圈進入台灣海峽！盧碧颱風可能消失再復活　致災雨彈時程出爐

「麟洋配」商機瘋搶！王齊麟親回：沒意願配合

更多

最夯影音

更多
KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭
麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面