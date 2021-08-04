空軍派幻象2000迎接奧運選手　專家估：6架成本至少600萬

▲空軍幻象2000戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

中華羽球代表隊4日下午凱旋歸國，空軍將派遣幻象2000伴飛選手搭乘的華航班機返國。對此，軍事專家施孝瑋表示，幻象2000戰機每小時的飛行成本為70萬，若以航程1.5小時、出動6架戰機來說，粗估成本至少需要600萬。

軍方人士4日透露，政府為表達對體育的支持，下午將安排幻象2000戰機自新竹空軍基地起飛，並在空中迎接搭載選手回台的華航班機，氣候許可下，幻象2000將於班機左右兩側施放熱焰彈，慶祝中華隊選手的優異表現。

施孝瑋受訪時表示，根據空軍司令部公布的資料，每架戰機的每小時飛行成本，幻象2000戰鬥機為70萬左右、IDF經國號戰鬥機為40萬元左右，F-16戰機則為26萬左右。

施孝瑋說，此次空軍派出4架幻象2000戰鬥機，以及特別加派一架預備機及一架攝影機，共6架幻象升空，若以每小時70萬的飛行成本來說，而整個航程時間大約為1個半小時左右，粗估總成本大約為630萬左右，且還不包含人事、後勤補保、維修及施放熱焰彈的費用。

對此，國防部發言人史順文回應，這是總統蔡英文指示，比照2018年亞運，由空軍伴飛國家的英雄回國，能迎接國家英雄回來，是國軍的榮幸。

史順文表示，今天下午華航搭載奧運選手返國期間，空軍派遣幻象戰機伴飛，是來表達政府與國人對體育活動的支持，並感謝所有奧運代表團，這次優異的表現，讓世界看見台灣。

史順文說，伴飛是表達對所有奧運代表團的感謝，考量後續颱風可能造成的影響，今天可能是天候比較允許的狀態，空軍會在飛安第一、戰備任務優先的前提下，全力達成任務。