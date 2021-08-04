幻象戰機伴飛奧運英雄惹議　時代力量：這些費用應挹注體育發展

▲幻象2000戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

中華羽球代表隊今（4）日下午凱旋歸國，為表彰選手，空軍將派遣4架幻象2000伴飛選手搭乘的華航班機返國。對此，時代力量黨團表示，選手光榮歸國固然值得歡慶，但政府若有心發展體育，該做的不是選手奪牌後的錦上添花之舉，應是在選手苦練時雪中送炭。

對於軍機伴飛，時代力量今在臉書發文表示，軍機每一次出動，所消耗的油料與保養等成本動輒數十至上百萬元，但軍機伴飛只是一時，若能將這些費用挹注於體育發展，讓選手、受培訓中運動員能夠獲得更充分的資源、設備與專業訓練，更能達成體育發展的政策目的。

對於代表隊的好表現，時代力量指出，如果是為了要對為國征戰的選手們表達感謝與恭賀之意，或許待選手全數歸國之後，邀請他們到總統府，由蔡總統表達祝賀與謝意，再舉辦慶祝活動讓民眾能夠舉國同歡，會是更好的表現方式。

時代力量表示，近年來共機擾台對我國空軍造成的壓力眾所皆知，不論是飛行前後的保養、油料等鉅額花費，或飛行員長期處於緊繃狀態下執行飛行勤務的心力交瘁，都已讓國防成本遽增，「因此我們更該把寶貴資源做有效的運用，投入在對抗中共的威脅上。」

但對於時代力量的說法，大部分網友不太領情，直言「戰機不飛，國防部的省的錢也不會跑到體育署」、「空軍每天都會有例行的飛行訓練，這種伴飛並不會額外增加多少成本」、「空軍有可能有一條獨立預算叫做伴飛費嗎？不可能啊」、「這是我國軍事實力的一種軟性展示。」、「君不見老美連球賽都可以搞戰機衝場了，伴飛一下過分嗎？」