快訊／日本「新增1.4萬人確診」破疫情以來紀錄！　東京也創新高

▲東京4日新增4166人確診，刷新歷史最高紀錄。圖為品川車站。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本4日新增1萬4207例確診，創下新冠疫情爆發以來新高。東京都也新增4166人確診，同樣刷新了歷史最高紀錄；就連沖繩都新增602人確診，連續兩天刷新紀錄。

根據NHK報導，日本全國4日新增1萬4207例確診，創下去年新冠疫情爆發以來新高，過去7天平均每日確診數超過萬人。東京都也新增了4166人確診，刷新7月31日創下的新增4058人紀錄，過去7天平均每日確診數約為3479人，比前一周新增178％，感染數持續暴增。

厚生勞動省4日召開防疫對策建議的專家會議，專家推估，在首都圈（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）部分，傳染力強的Delta病毒可能已占整體感染約9成，且截至本月3日止的日本全境一週新增確診病例數，是前一週的2.09倍，顯示疫情正快速擴大。

除此之外，沖繩的疫情也再度升溫，在4日新增602人確診，連續兩天刷新疫情以來確診紀錄，最近一星期每10萬人中有178.43人確診，數量是全國最多。美軍基地也新增5人染疫，目前沖繩駐美基地累積感染人數已達1653人。

疫情第2糟的東京都每10萬人口新增病例數167.22人、第3名是神奈川縣的102.59人。

北海道4日新增366例確診病例，是繼5月29日以來再度出現單日新增逾350例。福岡縣預料將新增752例創當地新高紀錄。滋賀縣則是新增103例確診，不僅連續兩天創新高紀錄，也是疫情爆發以來首度單日新增逾百例。

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