Delta攻破大陸近半省市！中高風險地區144個：暫停計程車等交通

▲南京進行第四輪區域核酸檢測。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委新聞發言人米鋒4日在記者會上通報，截至8月4日上午9時，大陸有17個省份報告現有本土確診病例或無症狀感染者，現有中高風險地區144個，中高風險地區數量為疫情常態化防控以來最多。此外，大陸交通運輸部要求，暫停中高風險區所在城市跨城公車、計程車、順風車（多元計程車）等。

米鋒表示，目前疫情呈現多點發生、局部爆發的態勢，要從嚴從快推進新發現感染者區域協查，做好重點區域重點人員管理，防止疫情擴散，要做好個人防護，戴口罩、勤洗手、少聚集，積極接種疫苗。

新一輪Delta新冠疫情在大陸多點爆發，各地確診人數持續攀升。大陸國家衛健委今（4）日公布，8月3日0至24時，新增本土病例71例（江蘇35例，湖南15例，湖北9例，山東6例，雲南3例，河南2例，福建1例）。

因為Delta變異株的傳染性太強，各交通站點和交通工具是人流、物流集散的重要場所，也是防範疫情傳播的重要環節。大陸交通運輸部運輸服務司副司長李華強強調，要嚴格實施客運管控，全力防範疫情外溢，涉疫地區及時關閉進出中高風險地區所在縣區的道路客運服務，暫停中高風險地區所在城市的跨城公車、計程車、多元計程車業務。對於途經中高風險地區的公車和軌道交通線路，實施甩站、跨站運行。