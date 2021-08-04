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桃園年輕人何時接種？鄭文燦：第6輪應打得到　會向中央反映需求

▲桃園市18歲以上民眾何時能接種疫苗？市長鄭文燦指出，第六輪部分應該會讓年輕人打得到，希望中央能整握疫苗供貨時間，也會向中央反地方需求。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲市長鄭文燦指出，第六輪應該會讓年輕人打得到，希望中央能掌握疫苗供貨時間，他也會向中央反映地方需求。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心日前曾說18歲以上的民眾可以接種疫苗，但最近有媒體指出疫苗供應量不足，桃園市長鄭文燦表示，桃園市目前進行第四輪接種，接下來在第六輪應該會讓年輕人打得到，希望疫苗供應到貨的時間能夠掌握好，我們也會向中央反映地方需求。

桃園市長鄭文燦4日下午主持疫情說明記者會上，媒體提問目前桃園市18歲以上民眾如有預約，接種的計畫是否會有延後還是正常時間接種？

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▲桃園市長鄭文燦針對18歲以上民眾和皆可接種疫苗時指出，第六輪應該會讓年輕人打得到，希望中央能掌握疫苗供貨時間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭文燦指出，第六輪應該會讓年輕人打得到，希望中央能掌握疫苗供貨時間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，目前還在第四輪接種，明後天全市37個社區接種站會為大家服務，第四輪桃園有12萬5000人接種疫苗，我們估算了一下，覆蓋率大概會在39%至40%之間，這是劑次人口比，還沒有到一半，所以還要再努力疊上去。第五輪中央是以50餘萬劑莫德納疫苗分配，有兩個類別，第1至3類與孕婦。第二個類別是65歲以上長者，有預約莫德納疫苗還未施打到，以及55歲以上第9類重大傷病，這部分桃園市部分應該有4萬至5萬人之間。接下來就是第六輪，這一輪應該會讓年輕人打得到，希望疫苗供應到貨的時間能夠掌握好，中央疫情指揮中心會根據到貨時間安排每一輪接種。

鄭文燦強調，目前國際疫苗供應吃緊，這是事實，相信中央會配合疫苗到貨時間、數量作最好的分輪接種安排，這是我們在防疫過程當中必須要努力的，事實上並沒有辦法一次將所有疫苗到位，這是現實上的困難，中央在疫情資訊透明化情況下，應該會做最好的安排，我們會將地方民眾需求與期盼，隨時轉達給中央疫情指揮中心。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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