東奧選手村「男女緊貼」喝酒開趴！全脫口罩無視疫情　失控畫面曝

▲東京奧運選手村。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

東京奧運賽事已接近尾聲，各國選手完賽後卸下緊繃心情，把握最後時間在選手村內好好放鬆。根據日本媒體最新爆料指出，許多選手直接在選手村內的公園喝酒開趴慶祝，甚至還有30名男女選手脫掉口罩，緊貼在一起熱舞，完全無視防疫規定。

根據日媒《每日新潮》爆料指出，來自各國的奧運選手在完賽後，開始在選手村周圍大肆吵鬧慶祝，無視防疫規定的近距離接觸，簡直可以用無法無天來形容。從曝光的影片和照片可以看到，記者站在對岸的豐海碼頭，就能聽到來自選手村的吵鬧聲。

▲《每日新潮》拍攝到多張選手開趴喝酒的畫面。（圖／翻攝自《每日新潮》）



選手村內部相關人士透露，因為防疫關係不能離開選手村四處觀光，所以選手們幾乎每晚都會在選手村中海岸邊的晴海碼頭公園開趴，完全無視只能單獨在房內喝酒的規定。爆料人士也提供了一段數十秒的影片，影片中約有30位左右的男女選手，圍在一起跳舞喝酒，儘管看不清楚臉，但仍可清晰看到男女選手們緊貼在一起扭腰擺臀，所有人都沒有戴口罩。

根據《東京體育》報導，有多名東奧內部人士7月30日晚間到31日凌晨在選手村內部的露天公園喝酒開趴，嚴重違反東奧的防疫規定，警方獲通報後隨即趕往現場，但一行人卻與警察發生衝突。東奧組委會事務總長武藤敏郎1日表示，「我們已經確定有代表隊的團員在選手村內的公園喝酒。現在已經投入調查，將會做出合適的處分。」

官方並未透露闖禍選手的國籍，但消息指出，選手所屬國已經正式向東奧組委會致歉，並將完賽的選手全部遣送回國。武騰敏郎表示，目前因為違反大會新冠肺炎防疫規定遭懲處的共計28人，其中6人被剝奪資格證，8人被暫停資格證，4人被嚴重警告且須提交保證書，另外10人則是收到警告。

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