川普想收格陵蘭惹眾怒！　同黨議員：若動武就彈劾

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近期頻頻放話要併吞丹麥屬地格陵蘭，引發國際各界高度關注。對此，共和黨籍眾議員貝肯重砲抨擊，川普的言論簡直是「胡鬧透頂」，並強調如果美軍真的發動入侵，他將會傾向支持彈劾川普。

痛批併吞領土是「胡鬧」 貝肯：共和黨不認同

根據《國會山報》報導，內布拉斯加州眾議員貝肯（Don Bacon）認為，川普計畫將格陵蘭納入版圖的構想相當不可理喻。他表示，川普在過去一週不斷強調要以各種方式拿下格陵蘭，甚至稱格陵蘭拒絕加入美國是「不可接受的」。

貝肯指出，自己有必要站出來發表聲明，證明共和黨內部並不認同這種觀點，「認為我們應該強迫格陵蘭成為美國一部分的想法，根本是胡鬧透頂，這種事甚至得勞煩大家出來澄清，真的很荒謬。」

不滿川普霸凌盟友 貝肯：別把朋友當垃圾

川普先前以「國家安全」為由，積極推動併吞這個具有半自治權的丹麥領土，儘管格陵蘭、丹麥及北約（NATO）盟友皆強烈反對，川普仍持續升級言論。

貝肯對此極為不滿，認為此舉嚴重破壞盟友關係，「你不能這樣對待盟友。你可以對俄羅斯、中國或伊朗強硬，但不能把最好的朋友當成一坨『狗屎』對待。」他直言川普的行為就是在霸凌，「我覺得這樣對待朋友完全是錯誤的。」

國會反彈聲浪大 跨黨派聯手提案禁止「入侵北約」

除了貝肯外，其他共和黨大老也紛紛表達憂慮。北卡羅萊納州參議員提利斯（Thom Tillis）警告，任何企圖奪取主權國家領土的行為，都會在國會面臨巨大的阻力，「那些一直告訴總統這個計畫行得通的人，根本不該待在華盛頓。」

參議院撥款委員會主席柯林斯（Susan Collins）也表態，不支持以武力或強買方式併吞格陵蘭，認為加強軍事存在應透過「外交談判」，而非恐嚇。奧克拉荷馬州參議員蘭克福德（James Lankford）則直言，丹麥是美國盟友，軍事行動「絕對不可以」發生。

為了防患於未然，貝肯本月初已加入民主黨人的行列，共同提出《禁止資助入侵北約法案》（The No Funds for NATO Invasion Act），旨在立法禁止動用任何聯邦資金入侵北約成員國或其保護領土。