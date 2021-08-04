朱立倫痛批民進黨防疫不力　鄭文燦：不分顏色全力以赴

▲前桃園縣長朱立倫4日批評民進黨政府防疫政策不力。市長鄭文燦表示，大家把心放在防疫上，防疫不分顏色，全力以赴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園縣長朱立倫前天宣布要參選國民黨主席，4日返回桃園市時批評民進黨政府防疫不力；對此，桃園市長鄭文燦表示，防疫過程中大家會共同面對，希望在這段時間不分政黨、不分藍綠、不分顏色，大家把心都放在防疫上，把台灣顧好，這是大家共同責任，防疫戰爭需要更冷靜、更團結與更理性，以這樣態度全力以赴，才能克服病毒。

前桃園縣長朱立倫決定回鍋參選國民黨主席，4日上午返回桃園拜訪立委魯明哲等地方人士，朱立倫提到防疫時批評民進黨執政後，防疫做不好、疫苗進貨慢、8400億元紓困方案沒有真正解決問題，國民黨必須扮演最強力監督的角色，監督無能的民進黨，讓民眾用選票政黨輪替。

▲桃園市長鄭文燦指出，防疫不分顏色，大家把心放在防疫上才能克服病毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，同島一命、同舟共濟、同心防疫，這是必要的，在防疫的過程當中，大家會面對，病毒會找出路、病毒是無形的，病毒必須要用高標準來防堵，不管我們在疫調、篩檢，或者接種疫苗，這都是防疫過程當中很重要工作，沒有一件工作可以得到滿分。

鄭文燦強調，希望在這段時間不分政黨、不分藍綠、不分顏色，大家把心都放在防疫上，專注在防疫、專注在紓困、振興，能夠把台灣顧好。這是大家共同的責任，我也是以這樣的態度全力以赴，面對這場防疫戰爭確實需要更冷靜、更團結、更理性，我們才能夠克服病毒。

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