2024總統大選最新民調曝　侯友宜支持度領先賴清德、柯文哲

▲柯文哲、侯友宜、賴清德。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

中華民意協會今（4）日公布最新民調，在藍綠白三方2024潛在總統候選人當中，以國民黨侯友宜支持度為最高，無論民進黨派出賴清德或鄭文燦，與民眾黨柯文哲形成「三腳督」戰局，侯友宜皆領先超過10個百分點。

民調指出，2024年的總統大選潛在的對戰組合中，以民進黨賴清德、民進黨鄭文燦、國民黨侯友宜、國民黨朱立倫以及民眾黨柯文哲，形成三腳督戰局。

在「賴、侯、柯」的對戰組合中，侯友宜以34.9％的支持度領現，賴清德24.2％、柯文哲19.0％。若民進黨由鄭文燦對上侯友宜、柯文哲，侯友宜仍以37.5％的支持度領先，柯文哲21.0％居次，鄭文燦18.3％第三。兩個對戰組合中，侯友宜分別獲得34.9%以及37.5%的支持度，領先第二位可能人選超過10個百分點。

若民進黨由賴清德參選，對上國民黨朱立倫以及柯文哲，賴清德以27.5％支持度，略勝柯文哲的27.2％，朱立倫21.3％。若三腳督戰局換成鄭文燦、朱立倫、柯文哲，柯文哲以30.0％支持度領先，朱立倫21.9％居次，鄭文燦20.9％。

本次調查是中華民意研究協會委託TVBS民調中心，於110年7月27日至8月1日晚間18時至22時進行的調查，成功訪問有效樣本1,088位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

抽樣方法採用市話及行動電話雙底冊調查，採RDD（Random DigitalDialing）電話號碼市內電話後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料依內政部公布之109年底台灣地區人口資料，進行性別、年齡、地區、教育程度結構加權處理。

▼中華民意研究協會調查2024總統大選民調。（圖／中華民意研究協會提供）

