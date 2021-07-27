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蔡英文民調「脫離死亡交叉」　吳子嘉直言：總統表現我非常服氣

▲▼吳子嘉表示，總統蔡英文的民調已經脫離「死亡交叉」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲吳子嘉表示，總統蔡英文的民調已經脫離「死亡交叉」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube） 

記者林彥臣／綜合報導

受到5月以來的疫情影響，一度讓總統蔡英文的民調下滑，出現「死亡交叉」的現象，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》曝光最新的民調顯示，蔡英文的民調脫離死亡交叉，讓他直言，「蔡英文總統的表現，讓我非常服氣」。

主持人劉寶傑引言表示，經過這是疫情的風暴，對民進黨來講造成受傷，特別是疫苗政策與國產疫苗政策，都讓人受到質疑，但是民調做出來的結果，受傷最嚴重的竟然是國民黨！

▲▼吳子嘉表示，總統蔡英文的民調已經脫離「死亡交叉」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲總統蔡英文的信任度回升到48.6%。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

吳子嘉表示，蔡英文的民調已經脫離死亡交叉，信任度是48.6%，不信任是47.7%，滿意度是49.6%，不滿意是48.4%，這個現象表示民調下滑的現象已經止跌。

吳子嘉分析，蔡英文信任度48.6%、滿意度49.6%，行政院長蘇貞昌滿意度45.0%、民進黨的好感度41.3%，全都是4字頭表示趨同性、一致性很大，幾乎都是同一批人的基本盤，反觀國民黨好感度僅27.1%，比上個月還下降2.1%，負面評價卻高達60.6%。

▲▼吳子嘉表示，總統蔡英文的民調已經脫離「死亡交叉」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲總統蔡英文的滿意度回升到49.6%。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

吳子嘉進一步分析，蔡英文的民調非常神奇，20~29歲7月的民調滿意度是64.8%，上個月是只有50%，「一個月搞了10%的成長，厲不厲害，這個月蔡英文做了什麼事情？」

劉寶傑回答，「讓年輕人打疫苗！」

吳子嘉說，「讓年輕人打疫苗，嘴巴上講而已，但年輕人還沒打啊，但年輕人通通挺她，她的死亡交叉就脫離了，將近65%的年輕人回頭支持蔡英文，這不可思議」。

吳子嘉再分析，蔡英文支持者政黨傾向是89%是民進黨，89%的民進黨支持度與65%的年輕人支持度，確立了她民進黨黨主席以及年輕人領導者的地位。

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