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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營民調／國民黨升10%、民進黨降10%　兩黨邁向「黃金交叉」

▲▼國民黨全代會,江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨全代會。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

根據國民黨智庫最新民調，國民黨過去一年支持度成長10%，民進黨衰退10%，兩黨政黨支持度已漸漸朝向交叉的態勢演進。國民黨智庫副執行長黃心華表示，在大內宣氾濫的環境下，國民黨從谷底突圍、重新凝聚民眾的信任，正一步一步往更好的方向努力邁進。

黃心華表示，智庫委託全國長期具公信力的民調中心調查結果顯示，今年農曆年後，國民黨和民進黨政黨支持度差距，始終維持在4%到8%之間，與去年最低迷的時期相比，已經大有斬獲而且緩步成長。

民眾黨的支持度則在5.6%到10.7%之間，雖有成長，但仍未超越其在2020年大選時的政黨票盤面，且其支持度大約僅有兩大黨的一半左右。回顧去年6月國民黨相對最低迷的時刻，那時的政黨支持度，民進黨32.9%、民眾黨6.6%、時代力量5.9%，而國民黨僅只有13.7%。

智庫近日民調也顯示，國民黨的政黨支持度，以一年的時間跨度來看，有明顯成長，同時也因為疫情，選民關心新聞與政治，政黨表態率提升約10%，而這10%平均分配到國民黨、民進黨與民眾黨，讓三大黨支持度都有提升。

此外，依據TVBS最新的民調數據顯示，6月的政黨支持度，民進黨20%、國民黨19%、民眾黨11%、時代力量2%；而去年5月的數據，民進黨29.7%、國民黨12.2%、民眾黨8.5%、時代力量3.9%，也呈現出國民黨政黨支持度明顯攀升，而民進黨則是明顯滑落，而國民黨政黨支持度與民進黨幾乎平起平坐。

黃心華質疑，民進黨刻意操作民調的結果，更證明國民黨正走在正確的道路上，用奇怪的民調數據打擊國民黨的努力，正是執政陣營的膽怯；坊間民調滿天飛，成為介入政治的工具。有些基金會、網路媒體的民調數據，不該被一味奉為圭臬，持平看看就好。

黃心華說，依照綠營操作的慣用模式，未來再次出現更「跳痛」的民調數據，應該也不用太過於意外。但過去1年國民黨逐步成長，民進黨大幅下滑，這才趨近真實的民意反映。

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