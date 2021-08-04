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邱于軒PO高雄「血淚覆蓋率」　遭疫苗踢爆女王控告：不實言論

▲▼邱于軒議員爆料，高雄為提升疫苗接種率，暫緩醫事人員第二劑施打。（圖／邱于軒議員提供）

▲邱于軒議員爆料，高雄為提升疫苗接種率，暫緩醫事人員第二劑施打。（圖／邱于軒議員提供）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨高雄市議員邱于軒爆料，有醫護人員向她投訴，衛生局為衝疫苗覆蓋率，竟暫緩第一線醫事人員的第二劑施打。對此衛生局回應這是錯誤訊息，而曾爆料多起國民黨立委特權打疫苗事件的左營楠梓市議員參選人黃偵琳，也到地檢署按鈴申告，認為邱散播不實言論，應該向社會大眾道歉。

高雄市左營楠梓市議員參選人黃偵琳指控，邱于軒於粉絲團以「血淚覆蓋率」作為標題，表示自己接到醫護人員的陳情，市府為了衝刺覆蓋率，暫緩第一線醫事人員的第二劑施打，黃偵琳4日上午前往地檢署，以《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條之規定向地檢署按鈴申告，舉發邱于軒身為公眾人物，卻散播不實訊息，造成社會不安，應處3年以下有期徒刑、拘役或300萬元罰金。

▲黃偵琳按鈴告發邱于軒 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲黃偵琳按鈴告發邱于軒 。（圖／記者洪靖宜攝）

黃偵琳表示，邱于軒議員身為一位公眾人物，有影響力，一個電子郵件畫面就當證據，在爆料之前沒有向衛生局查證是否屬實就公佈，這就是刻意在疫情期間散播謠言的行為，對此提出告發，請檢察官偵辦。

▲黃偵琳按鈴告發邱于軒 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲黃偵琳批邱于軒爆料子虛烏有，檢察官應查辦。（圖／記者洪靖宜攝）

她指出，在邱于軒爆料後，高雄市政府衛生局就出來澄清，高雄市第一線醫護人員的第2劑，在市府為其施打第1劑同時皆已保留在案，絕對沒有緩打情事。因此也要求邱于軒社會大眾道歉，她批：「國民黨除了會偷打疫苗，還提出不實言論，對社會造成傷害，請邱于軒和國民黨正式道歉。」

而市議員邱于軒也回應「我身為議員，是為醫護捍衛他們的權益！我也能體會他們黨內初選的壓力！」，她補充：「捍衛基層權益本來就是民代的責任，何況是為了保護防疫最前線的醫護人員，且相關消息皆有所本，若有人對此提告，反而可讓爭議更明朗化，她很願意面對，自己也參選過，可以體會參選人的壓力，但也期待更多人可以體會醫護的壓力，尤其家裡有小孩的醫護人員。」

時間對我們來說完全沒用！

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