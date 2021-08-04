深夜為大天坑發飆「沒鋪好就殺頭」　林欽榮說話了：軍令如山！

▲高雄副市長林欽榮。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄連日大雨，導致凱旋夜市的前面道路出現大天坑，塌陷面積長約10公尺、寬5公尺，原本工務局預計今早9時30分灌漿填平；但昨深夜11時副市長林欽榮視察後，氣到當場發飆下令，「早上5點半前鋪好，不然就殺頭！」此番話也引起爭議。對此，林欽榮今（4）日也親自回應強調，在極端氣侯時代裡面，任務一下達就應該完成，軍令如山，要繃緊神經。

林欽榮昨深夜下令緊急搶修凱旋路天坑，更爆出飆罵「早上5點半前鋪好，不然就殺頭！」引發爭議。他今天強調，軍令如山，極端氣候時代裡面，要繃緊神經，任務一下達就要完成，尤其那條路每天交通量大，怎麼可以等明天再處理？

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林欽榮表示，所以昨天動員所有工務局、養工處，還有消防局支援2部照明燈搶修，他也在現場待到5點半，等待正式通車完成，他也重申，會保持負責任態度處理路面塌陷問題。

▲高雄市凱旋夜市前道路大面積坍塌成天坑 。（圖／記者民眾提供）

坍塌地點位置是在高雄市凱旋夜市門口的凱旋路，天坑2日被人發現，轄區員警打電話通報市府單位前來處理，不過一直沒人理，員警只好先拿交通錐圍起封鎖線，直到3日養工處才派人來查看。

高雄市政府養工處主秘李政頴昨原本回應，「本處1559派員前往勘查現場大面積凹陷（長寬約15m*10m），非路基缺陷造成路面凹陷，經管線單位回復未有相關損壞情形，本處調派交維車1輛及2位義交晚上全時間指揮交通，並預計於明天(4日)早上09時30分進場灌漿填平」。

但昨深夜11時許副市長林欽榮親抵現場勘查，發現大天坑坍塌面積過大，且影響交通及市民安全，在與工務局官員討論後，得知天坑要到明早才動工修補，認為處理太過消極，氣到當場飆罵下令，「(明天)早上5點半前鋪好，不然就殺頭！」

▲相關單位凌晨緊急動工搶修。（圖／記者民眾提供）

現場官員得令後立即繃緊神經，並火速調動人車到場支援，大型機具深夜時分陸續抵達現場，著手動工開始修補，終於趕在清晨5點前鋪平道路，天一亮立即恢復通車。工務局表示，原本預計今早9點半填補坑洞，但副市長林榮欽昨夜有去現場察看，擔任指揮官做統一調度，昨深夜11點多就決定，因為怕連續下雨導致坑洞加大，為了用路人安全決定連夜搶修，並於今晨5點半搶通開放通行。

▼今晨天亮前開路段已經補平，恢復通行。（圖／記者民眾提供）