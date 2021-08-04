BB彈掃射！他討60萬工程款遭7煞砍傷強押　用最後力氣跳車

▲林園分局 。（資料圖／地方中心攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市林園分局接獲屏東110轉報，一名薛姓報案人表示有一名吳姓男子遭到一群人持空氣槍等武器押到高屏大橋下毆打後下落不明，林園分局追查後發現相關人都已經不見了，原來被押走的吳姓男子跳車逃命，還好吳姓男子的員工一路尾髓，看到他跳車之後，立刻救援把他載往屏東一家醫院救治，目前警方正在追查押人的相關涉案者。

吳姓男子為了要請領工程款大約60多萬元，3日晚間10點多跟對方相約在高屏大橋下見面，吳姓男子找來2名員工陪同，但到場之後，他一個人下車，結果對方來了四、五部自小客開過來包圍，7、8人下車分別拿出開山刀、球棒、空氣槍對吳姓男子砍、打，甚至還拿出空氣槍射擊。同時拿刀抵住吳姓男子腹部，強押上車開到東港鎮大鵬灣。

吳姓男子在車內血流不止，很擔心自己昏迷甚至被滅口，所以趁著停紅燈的時候，開車門跳車逃命，還好兩名員工一路開車尾隨，看到他跳車，立刻開過來救援，隨後把人送往屏東一家醫院急救，也打電話跟警方報案。

警方表示確有這起案件，目前涉案人都已經掌握，已經在追查當中，而吳姓男子被送醫之後，也沒有生命危險，但還在醫院治療當中。

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