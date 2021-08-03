▲戴資穎2015年曾到雄女感謝當時校長黃秀霞的照顧 。（圖／翻攝臉書／戴資穎/ Tai Tzu Ying）

記者洪靖宜／高雄報導

世界球后戴資穎在東奧羽球女單奪下銀牌，創下台灣在奧運羽球女單史上第一面銀牌的紀錄，精彩表現獲得全國喝采，沒想到就有網友翻出球后戴資穎9年前的PO文，甚至還有去訪視當年她的雄中校長黃秀霞，黃秀霞大讚戴資穎優秀親切，且低調又努力，還曾謝謝爸爸幫她取個好名字，因為天「資」聰「穎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲戴資穎2015年曾到雄女感謝當時校長黃秀霞的照顧 。（圖／翻攝臉書／戴資穎/ Tai Tzu Ying）

戴資穎在東奧羽球女單精彩表現，最終拿下銀牌，不放棄的精神感動眾人，許多網友也紛紛湧入小戴臉書洗版留言，高中就讀雄中的她，與時任校長黃秀霞感情甚好，甚至在畢業後也曾去找已經調任到雄女的校長黃秀霞，她於臉書記錄下：「今天下午去找我雄中的校長，只是她現在在雄女擔任校長，還包了一個紅包給我當作鼓勵，字寫的超漂亮的，謝謝校長。校長還在下課時間請學校廣播我在校長室，讓喜歡我的同學可以前來合照：）」

▲戴資穎曾到雄女感謝當時校長黃秀霞的照顧 。（圖／翻攝臉書／戴資穎/ Tai Tzu Ying）

校長黃秀霞表示憶起當年，她說戴資穎101年雄中畢業，她於102年調任到雄女，隔年戴爸戴楠凱和小戴拿帶著簽名球來拜訪她，還用著非常精緻用玻璃框裝著，背景還是比賽照，大讚戴資穎真的很用心又貼心。

那天她還特別廣播戴資穎到學校，一群學生利用下課時間跑到校長室要簽名拍照，她都一個個簽，一個個拍照，完全沒有架子，同學都超開心，讓人覺得她是優秀且親切的孩子。甚至還準備簽名球送給她，

黃秀霞說曾跟戴資穎聊天並鼓勵她，對她印象就是態度好，低調謙和有禮，又很努力，戴資穎還曾笑著說，謝謝爸爸幫她取個好名字，因為天「資」聰「穎」

對於戴資穎奪下銀牌，有哪些話想對她說？黃校長表示，國人對她期待大，她自我期許也很高，當然會很希望能為國贏得金牌，但有時候自我期許高壓力就很大，那天比賽一些打到邊角的球，看得出希望她能得牌，當晚也有傳訊給戴爸，人生就是這樣有點小遺憾反而未來前進的動力，希望她不要氣餒，繼續拚下去。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

小戴雄中時期低調謙和！校長讚她超貼心 曝戴爸「名字取的好」

政風男見輕生女友犯禁台令！遭記2小過 議員轟官員：讓你們難看

