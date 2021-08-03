93歲翁被撞拒送醫！25天後腳踝傷口感染亡　駕駛1關鍵獲輕判

▲一名老翁過馬路時遭撞當時拒絕就醫，未料25天後不治死亡。（圖／達志影像／示意圖）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名宋姓男子開車不慎撞到正在過馬路的93歲王姓老翁，救護車抵達現場時，王翁卻只讓救護人員簡單包紮受傷的腳踝，拒絕送醫，沒想到一周後王翁傷口感染惡化，經緊急送醫住院搶救後不治。高雄地院認為宋男符合自首條件，且已賠償被害人家屬，因此依過失致死罪判宋男6月徒刑、緩刑2年。

判決指出，宋姓男子於前年12月17日駕租賃小貨車，沿高市大寮區民族路由東往西方向行駛，途經民族路與成功路路口要左轉之際，撞上一名在行人穿越道93歲的王姓老翁，導致老翁受有頭部撕裂傷、右腳腳踝處撕裂傷，右腳踝屬分泌型傷口等傷害，但他拒絕就醫堅持返家休息。

王姓老翁因上開右踝傷口仍未見好，於同年12月24日送醫急診，於當日18時28分許住院，隔天施行筋膜切開手術，於隔年1月3日施行清創及全層皮膚移植手術，沒想到到11日意識喪失，經心肺復甦術、插管急救，於同日不治死亡。

檢方根據法醫研究所解剖報告，王翁因車禍導致腳踝開放性傷口，經送醫救治清創及植皮手術，並肺泡內出血及水腫而死亡，死亡方式為意外之事實。因此死亡方式雖仍可歸類為意外，但車禍本身造成傷勢對於死亡原因的責任較輕，足證被害人之死亡與被告之過失行為仍是具有因果關係，因此依過失致死罪將宋男起訴。

高雄地方法院審理時，宋男在前來處理警員還不知何人犯罪前，主動坦承肇事等情，也與被害家屬達成和解並賠償，王翁家屬也願意給宋男緩刑機會，因此依過失致死罪判徒刑6月、緩刑2年，可上訴。

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