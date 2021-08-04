高雄「凱旋大天坑」爆拖2天才處理　陳其邁怒了：非常不高興

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄連日大雨，導致凱旋夜市的前面道路出現大天坑，塌陷面積長約10公尺、寬5公尺，昨晚工務局養工處緊急進場勘查搶修，天亮已恢復通車。不過，高雄市長陳其邁今（4）日表示，昨天應該就要處理完，這個我們非常不高興，批工務局針對跟公共安全有關的工作，「怎麼可以拖到隔天早上在做？」

針對凱旋天坑問題，據警方了解，8/2早已出現凹凸不平問題，當時也有通報1999，結果隔天傍晚交通流量大，更出現大坑洞，外界質疑高市府是不是第一時間就要處理。陳其邁表示，工務局有哪些疏失，為什麼有時間差？這不被允許。他坦言，跟公共安全有關工作，怎麼可以拖到隔天早上在做？應該昨天就要處理完，這個我們非常不高興，所以林副市長也要求要馬上填平維護行車安全。

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▲高雄市凱旋夜市前道路大面積坍塌成跑出天坑 。（圖／記者民眾提供）

陳其邁今早出席高雄市議會，針對議員黃捷質詢昨晚凱旋大天坑事件，他表示，在大雨過後，因為高雄過去市區部分是砂質地形，常常會有管線漏水造成地表下土壤流失，昨天在工務局本來今天早上要進場施工，不過林副市長昨晚就下令要在今早之前完工。

陳其邁表示，有抓出來排水管裡面交接箱涵銜接處有漏水部分，因為現在下雨，颱風也馬上要來，先填平補齊，天氣晴朗之後，再把後續箱涵漏洞補起來。他強調，會加強整個包含箱涵漏水的檢測，能夠提升民眾公共安全。

黃捷則說，不希望看到一個洞才補一個洞，因為前幾天鳳山也發生問題，尤其人行道一年前才驗收，還在保固期裡面，怎麼才鋪好就破大洞，她強調要根本性檢討，不要再發生這樣很荒唐的事情。

▲相關單位凌晨緊急動工搶修。（圖／記者民眾提供）

工務局表示，原本預計今早9點半填補坑洞，但副市長林榮欽昨夜有去現場察看，擔任指揮官做統一調度，昨深夜11點多就決定，因為怕連續下雨導致坑洞加大，為了用路人安全決定連夜搶修，並於今晨5點半搶通開放通行。

▼今晨天亮前開路段已經補平，恢復通行。（圖／記者民眾提供）