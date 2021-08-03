國民黨要蔡英文去關切推特　他：媽寶！自己踢到桌腳怪桌子

▲台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜。（圖／陳子瑜臉書）



記者陶本和／台北報導

國民黨官方推特帳號，被外界發現在我國名的英文縮寫ROC旁，放上俄羅斯奧會會旗；而藍營也指控總統蔡英文在2017年時，同樣出現俄羅斯奧會會旗。對此，台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜3日表示，這種行為擺明一堆媽寶，自己走路不注意踢到桌腳，還要怪桌腳沒閃開。

對於為何會被換成俄羅斯會旗，國民黨稱，是推特官方系統性的處理，ROC一直都是中華民國Republic of China英文縮寫的象徵。他們認為，蔡英文政府不應該漠視不理，應向推特表達嚴正的關切，要求推特官方作出適當的修正。

對此，陳子瑜表示，國民黨官方推特最近為了沾東奧聲量，發文時竟然沒做好校稿，讓ROC字樣呈現「俄羅斯奧委會會旗」縮圖，「鬧了一個笑話不打緊、惱羞成怒的國民黨，竟然還發新聞稿，要求蔡政府應表達關切。」

陳子瑜舉例，哥倫比亞共和國（Republic of Colombia）跟古巴共和國（Republic of Cuba）的縮寫都是ROC，按國民黨的邏輯，難不成也要叫蔡政府去「表達關切」？

陳子瑜說，真那麼想壟斷中華民國的ROC縮寫，還在中國大陸執政、當上聯合國安理會常任理事國時，就要有動作了。他認為，國民黨這種行爲，擺明就是一堆媽寶，自己走路不注意踢到桌腳，還要怪桌子為什麼不自動閃開一樣。