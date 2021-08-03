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5.6萬人無薪假創新高　江啟臣串連22縣市「紓困普發現金最直接」

▲▼國民黨「紓困要現金、全台大串連」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨「紓困要現金、全台大串連」記者會。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

針對行政院規劃發放「振興五倍券」，國民黨今（3）日上午召開「紓困要現金、全台大串連」記者會，由黨主席江啟臣主席率全台22縣市議會黨團代表，再次強烈呼籲蔡政府普發現金紓困，真正幫助受疫情所苦的民眾。

江啟臣表示，日前主計處公布今年6月失業率為4.8%，創下10年來新高，另依據勞動部公布的無薪假最新統計，實施無薪假的人數高達5萬6千687人，是疫情爆發以來最高，事業單位也高達4千3百88家，創下2009年起有無薪假統計以來的新高，顯示百工百業都深受疫情所苦。

此外，依據國家政策研究基金會民調，高達三分之二 （66.1%）民眾支持全民普發現金紓困，且有超過半數(53.4%)的民進黨支持者也支持普發現金，顯見普發現金是不分黨派的全民心聲，請民進黨政府傾聽民意，直接發現金給全民紓困。

江啟臣強調，除了多數民意支持發現金，國民黨與各縣市議會也不斷提醒蔡政府，發振興券不如直接發現金，振興券不但效益有限，更徒增無謂的行政成本，行政院長蘇貞昌原宣稱三倍券行政成本只有9億，但最終卻花了22.56億的行政成本；且先前三倍券發放方式複雜，造成國人在領取及使用上出現許多亂象，都不如全民發放現金更簡單、有效。

國民黨比較世界各國紓困，許多國家普遍發放現金。美國從去年到今年發放數次現金紓困，每次約美金1200元至1400元不等；韓國去年已向全民發放每戶100萬韓元（約24,500台幣），今年八月更將以個人為單位發放每人25萬韓元（約6,100台幣）；日本發放日幣10萬元（約25,000台幣）；新加坡針對滿21歲國民發放600新幣（約12,300台幣）；香港則是只要滿18歲以上永久居民，就發放港幣1萬元（約35,000台幣）。

國民黨強調，對民眾紓困應以最直接、快速、低成本、高效益的方式進行，先前蔡政府失當的紓困措施，引起許多不公平、不合理的亂象，國民黨呼籲蔡政府痛改前非，停止裝聾作啞，認真面對民意，採取普發現金紓困才能真正苦民所苦。

▲▼國民黨「紓困要現金、全台大串連」記者會。（圖／國民黨提供）

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