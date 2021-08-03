快訊／國民黨踢爆：蔡英文推特出現「俄羅斯奧委會」旗幟

▲蔡英文推特出現俄羅斯奧委會旗。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

針對國民黨官方推特中我國英文國名縮寫ROC旁遭自動呈現俄羅斯奧會會旗縮圖一事，國民黨今（3）日表示，推特Twitter經常會因應趨勢變化而推出內建關鍵字的表情符號，這次ROC呈現俄羅斯奧會會旗縮圖，並且往前溯及，總統蔡英文2017年官方推特上的ROC，目前字樣旁也呈現俄羅斯奧會會旗縮圖。

國民黨強調，這是推特官方系統性的處理，但ROC一直以來是中華民國Republic of China英文縮寫的象徵，蔡英文政府不應該漠視不理，應向推特表達嚴正的關切，要求推特官方做出適當的修正。

國民黨強調，這次俄羅斯代表團無法以國家名義出賽，因此改用俄羅斯奧會名義出賽，其英文縮寫與我國國號英文縮寫同樣為ROC。這次推特官方將貼文上ROC的字樣皆系統性地自動呈現俄羅斯奧會會旗縮圖，不僅是新的貼文，甚至將過往貼文的ROC字樣旁也同樣呈現俄羅斯奧會會旗縮圖，確實造成我國國人及相關單位在推特上使用ROC的困擾，也易造成國際間混淆。

國民黨表示，ROC是我國英文名稱Republic of China的縮寫，我國民間及官方的對外上也經常使用ROC縮寫來代表我國，甚至我國外交部推特帳號的名稱「 Ministry of Foreign Affairs, ROC」，也是以「ROC」代表我國國號的英文縮寫。

國民黨認為，這次推特事件，不僅蔡英文總統官方推特過往貼文的ROC字樣旁出現俄羅斯奧會會旗縮圖，民間團體的推特貼文例如蘋果日報、美國之音等媒體官方推特的過往貼文現今也出現同樣的情況。

國民黨強調，推特Twitter的系統性處理並非刻意為之，但蔡英文政府面對我國國號縮寫旁呈現其他旗幟圖樣，應該表達關切，要求推特官方做出適當的修正，避免造成國人使用上的困擾與國際間對我國國號的混淆。