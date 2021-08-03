羅智強辦公室28歲助理揚言　參選「下下屆」國民黨主席

▲楊植斗3日臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／楊植斗）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席選舉將屆，目前宣布參選的有現任主席江啟臣及前新北市長朱立倫。有趣的是，現年28歲的國民黨北市議員羅智強辦公室助理楊植斗，3日不僅透過臉書表態參選「下下屆」黨主席，也以新生代角度向此次參選人提供4大領域的意見，認為國民黨捍衛人民權益才能當稱職的在野黨。

楊植斗表示，儘管一般民眾根本不在乎誰當黨主席，但人民生死交關，卻是真真氣切；缺乏國際疫苗、高端疫苗有安全疑慮、政府堅持發放弊病叢生的振興券，民進黨為禍甚劇、喪失民心。

至於為何是下下屆黨主席選舉？楊植斗指出，他未曾擔任過中央委員，不符黨主席參選資格，但願以此為努力方向。

接著，楊植斗說，「我若當選黨主席，將帶領國民黨，在行政、立法、司法、民眾四大領域積極作戰」，因此院拋磚引玉，提供想給供下屆黨主席參考：

一、行政上，黨主席應要求藍營執政縣市勇敢「逆時中」，拒絕施打高端疫苗，並效法金門，發出現金振興紓困；二、立法上，黨主席應帶領立委與民進黨死嗑，強力反對行政院濫印振興券，守護普發現金的多數民意。

三、司法上，黨主席應窮盡訴訟手段，達到制衡效果。近期江啟臣提告官員黑箱EUA、前國民黨副主席郝龍彬提告暫停高端EUA處分，都是好事，應繼續努力；四、民眾的意志，則反映在年底的四項公投案，黨主席應組成戰鬥部隊，在網路上、馬路上大力宣傳公投，達成年底對蔡政府的不信任投票，讓民進黨2022、2024垮台。

「國民黨人的溫儒，是優點，也是缺點。可以治國，但不足以勝選。」楊植斗認為，對付流氓般的民進黨，需要八分的正義感，及二分的匪氣，國民黨眼前的任務，是擊敗萬惡的民進黨，黨主席應負起選舉責任，勇敢承擔；而現在的國民黨，則需要的是戰士，打完勝仗，戰士也不需戀棧權位，「這是我的初心」。

楊植斗強調，若他有幸當選黨主席，將發揮最強的戰鬥力，努力贏回政權；而國民黨重新執政的那天，他也會即刻離職，並支持能治國的人才投入黨主席補選，為民繼續執政。只希望國民黨為民服務，扭轉民進黨執政後的亂象，讓人民不再辛苦，如此，這黨主席才有意義。

楊植斗文末重申，如今提出一點想法，供下屆的黨主席候選人參考，若能提早就戰鬥位置，本人也樂見其成。但若國民黨仍未做好戰鬥的準備，本人也會朝此方向努力籌備，爭取支持，參選下下一任國民黨主席。

▼楊植斗臉書全文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／楊植斗）