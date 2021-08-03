他讚朱立倫和中共「可對話但不黏」　還是美國長期可信賴人選

▲朱立倫宣布參選國民黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

前國民黨主席朱立倫宣布參選國民黨主席，前國民黨立委陳學聖認為，朱立倫和中共「可對話但不黏」，而且一直是美國可以信賴的人，所以國民黨有機會重新恢復與美、中各自的對話，但又不會被輕易抹成「親中賣台」，這對國民黨未來選舉，有很大的左右力量。

朱立倫2日在臉書表示，民進黨施政如此離心離德，國民黨做得還遠遠不夠，國民黨逐漸失去國際的重視，逐漸失去與對岸的溝通管道，逐漸失去台灣大眾的信任，更逐漸喪失支持者的熱情。

對此，陳學聖表示，再起的朱立倫，依然會遇到不少的冷嘲熱諷、冷言冷語，過往這幾年的人情冷暖、寒天飲冰，相信朱立倫也點滴心頭，不甚好過，「但他熬過、走過，也用迥然不同角度看過人生百樣」，這回決定參選黨主席，朱立倫應作好了十足準備。

陳學聖認為，朱立倫的優勢為，在黨內可以承上啟下，以及美中可以左右對話，「立基穩了，個人、黨、國家，後勢都有看好良機」。

陳學聖指出，朱立倫在黨內出道甚早，黨內大老如前副總統連戰、前國民黨主席吳伯雄、前總統馬英九、前台中市長胡志強等，朱立倫都常年保持良好溝通管道。

陳學聖再指，現任國民黨資深立委賴士葆、翁重鈞等人，也都曾經是朱立倫在立法院的同事。在六都中，台中市長盧秀燕和朱立倫也共事過，而且都專攻財金，新北市長侯友宜更從桃園到新北市，都和朱立倫在一個團隊。

陳學聖說，因為朱立倫輩分夠，可以承上啟下，而且有能力整合黨內各方的力量，就像個有監督力量的在野黨。

陳學聖表示，再就與美中關係來說，朱立倫和中共「可對話，但不黏」，而美國看朱立倫，一直是美方可信賴的人，所以國民黨有機會重新恢復與美、中各自的對話，但又不會被輕易抹成「親中賣台」，這對國民黨未來選舉，有很大的左右力量。

陳學聖強調，現在台灣政黨林立，各有大小山頭，如何合縱連橫，是門學問，而朱立倫在2001年選上桃園縣長，就是國親合作勝選第一仗，所以將來怎樣結合戰略盟友，絕對會比別人更有親身經驗。

陳學聖說，朱立倫這次參選黨主席，自己最欣賞的是他所提出的「無私」態度，這應該是朱立倫明瞭外界對他的觀感，不迴避地誠實、主動的作答。

陳學聖說明，自己也知道有人不信，唱衰者也會不少，但朱立倫已準備好印證，重摔過後的朱立倫，再起後的朱立倫，他認為若能順利當選，台灣朝野形勢定會有很大改觀。