本樂見新世代承擔　朱立倫：如果做得好我不必出來

▲朱立倫接受廣播節目專訪。（圖／POP Radio提供）



記者黃巈禾／台北報導

前新北市長朱立倫3日上午正式宣布參選國民黨主席，挑戰黨主席江啟臣的連任之路。他下午接受廣播節目專訪表示，去年總統大選結束，本來樂見新世代承擔，「如果現在做的很好，我根本不必出來」。

朱立倫接受《POP大國民》專訪。對於主持人蔡詩萍提問，不滿意江啟臣什麼地方，是領導力問題，還是國民黨沒資源、沒社會的號召力，朱立倫表示，希望江啟臣能做好，也給過意見，但領導力是要能整合各界的意見，國民黨現在雖然慘，但在立法院仍有1/3席次，還是可以有很大的戰力，還有全台灣2/3、14執政縣市。

朱立倫指出，雖然很多人不喜歡國民黨，但仍有很多沉默的支持者，不希望民進黨一黨獨大的聲音很多，國民黨要能夠彙整這些力量變成戰力，他絕非批評與質疑，而是希望國民黨更好，讓台灣有強大的在野黨，監督鴨霸的執政黨；此外，國民黨只有更好，明年才能選贏2022選舉。

外界質疑為何之前不挺身而出，但2015年發生換柱風波，如今挑戰江啟臣的連任之路，是否為了總統大選。對此，朱立倫表示，去年總統大選結束，他的想法是讓國民黨不同世代有機會承擔，樂見新世代承擔，「如果現在做的很好，我根本不必出來，根本沒有必要來影響現在的國民黨中央」。

朱立倫提到，經過萊豬、疫情之後，「如果很滿意現狀，或者國民黨有一些人自我感覺良好，覺得我現在做得很好，我們現在國民黨中央很好，那如果這樣，我不需要來淌這個渾水，而現在必須要來扛這件事情，必須要來改變這件事情」。