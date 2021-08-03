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江孟芝「麟洋燦笑圖」網抓包抄襲again！浮水印留痕　本人急回應

▲▼ 李洋、王齊麟、麟洋配 。（圖／達志影像／美聯社）

▲麟洋配混雙奪金寫下台灣歷史新頁  。（圖／達志影像／美聯社）

記者許凱彰／台北報導

王齊麟／李洋在2020東京奧運奪下台灣史上第一面羽球金牌，球場上霸氣的表現、私底下可愛的互動，圈粉無數。不過，設計師江孟芝在臉書、IG上PO出一張自稱「放下所有加班工作，不眠不休畫的一張圖（麟洋燦笑圖）」，被網友抓包沒有購買該圖就進行繪畫。

日前因「石虎車廂事件」爆出偌大爭議的設計師江孟芝，自稱「不眠不休」畫了一張「麟洋燦笑圖」，文字介紹寫下自己為插圖作家，圖向來源則是購買自國外的圖庫網站Getty Images，此圖在網路上隨即得到不少同在奪金喜悅中的網友按讚留言分享表示認同，甚至說，「畫到手快抽筋，但是很值得！好久沒有這麼熱血了」。

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▲▼東奧羽球，麟洋配摘金，李洋／王齊麟。（圖／路透）

▲王齊麟／李洋在東京奧運奪得金牌。（圖／路透）

不過，就有內行人發現，插畫中李洋胸口Yonex的字樣、王齊麟的領口，比對Getty Images浮水印的位置恰巧於同一處，並分析到，會有這類的問題只有兩種可能的情況，第一可能是沒有購買版權，直接抓取網上有浮水印的照片，另一種可能則是直接用軟體描繪作圖，連浮水印都懶得修掉。

不少網友湧入粉專、IG提到，「一秒激怒各設計平面相關人員」、「石虎車廂是不是還沒有記取教訓」、「不眠不休前，要記得去掉浮水印呦～再來影像描圖」、「Lofi House翻版...描圖當自己的作品」、「用以拉描圖再修改應該不用半小時吧？問題是連修都懶還能不眠不休？」

▼嵌入自靠北設計師臉書，若原文移除，敬請見諒。

對此，江孟芝為平息聲浪，在留言處回應，「我知道Photoshop裡面有功能可以快速達到，但是總是跟我想要的光影效果不一樣，所以後來我選擇笨的方法一筆一筆用筆刷畫。」

江孟芝在2日深夜11時許再發表回覆：

抱歉我再說明的完整一些，我從po文第一時間，就有聲明
「Source Image purchased from Getty Images」（中譯：圖像畫面購買自Getty圖庫）
一開始我在測試的時候試了兩三張相片，浮水印是我在測試的時候留下來的，最後測試完成之後，確認了我就立刻購買版權，有收據。雖然有購買但是留下浮水印確實讓大家產生誤解，真的感到萬分抱歉。
此次購買的是非商業用途的版權，一開始製作就沒有要販售海報的意圖，因此是合乎版權使用範圍的。之所以會有「#有人會想要這張海報嗎？」是希望大家喜歡的話可以公開給大家自行收藏，造成大家誤解也很抱歉。

▼嵌入自江孟芝臉書，若原文移除，敬請見諒。

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