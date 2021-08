【英語多益通】南韓選手奪牌可「免除」兵役　英文怎麼說？

▲ 中國雙塔領獎牌與「麟洋配」合照一點都不尷尬,相當有風度。(圖/路透)

文/徐碧霞Valerie

東京奧運開幕至今兩個星期,今年中華代表隊的成績相當耀眼,選手刷新歷年的奧運獎牌數,不僅「麟洋配」以絕佳默契在東奧創下台灣羽球男雙最佳成績,「鞍馬王子」李智凱也在男子體操鞍馬決賽獲得銀牌,寫下台灣在奧運的首面體操獎牌歷史。而不少人好奇各國選手奪牌的獎金有多少,除了獎金外還有哪些獎勵與福利?本次就讓我們來從外媒報導的新聞中學多益測驗常考單字。

各國奧運獎金+獎勵比一比

舉重選手郭婞淳拿到台灣今年東奧的第一面金牌,台灣將會給予新台幣2000萬的國光獎金。而CNBC最近一篇文章「Here’s how much Olympic athletes earn for winning medals」,就介紹了各國選手的獎金及獎勵比較。

While the International Olympic Committee does not pay prize money to medalists , many countries offer monetary rewards to their athletes for the number of medals they win at the Olympics.

(雖然國際奧委會沒有提供獎金給奪牌選手,但許多國家會提供奧運得牌選手獎金獎勵。)

奪牌的選手通常稱為medalist (n),這個字由獎牌medal (n)加上「人」的字尾「-ist」所組成,如果是獎盃的話就會用trophy (n)。而得牌後各國政府會再依獎牌發放prize money(獎金)給選手,因為奧運是頒發獎牌而非獎金,所以獎金也可說是cash prize。

The U.S. Olympic and Paralympic Committee rewards athletes $37,500 for every gold medal won, $22,500 for silver and $15,000 for bronze. Most of the prize money is not taxable unless athletes report gross income that exceeds $1 million.

(美國奧委會和殘奧委提供金牌得主$37500美元,銀牌$22,500,銅牌$15,000,除非運動員的淨收入超過一百萬美元,否則大部分的獎金無需繳稅。)

reward(獎勵)可以當動詞或是名詞解釋為現金或其他形式。世界球后戴姿穎奪得羽球女單銀牌,成為全國驕傲,合作金庫更加碼記功獎勵、升等、加薪及加發獎金,總金額高達台幣150萬元。

In elementary schools, teachers usually reward pupils for their good behavior and performance.

(在小學,老師通常獎勵小學生的良好行為和表現。)

新加坡選手Joseph Schooling在上屆里約奧運游泳項目中拿到金牌,他拿到大約73萬美元的獎金,但是他的獎金不只需要被課稅 taxable「需納稅的」,還得捐一部份給體育協會當作發展和培養選手的基金。

我們常聽到taxable income「應納稅所得」,tax 除了當名詞外還可當動詞「徵稅、課稅」,不需納稅就可以用nontaxable。常和tax一起搭配的詞有increase/raise taxes「增稅」、evade taxes「逃漏稅」。

Several legislators proposed to reform the way the companies are taxed .

(幾位立法委員提議改革對企業課稅的方式。)

選手奧運奪牌有哪些福利

有趣的是各國除了獎金外也有其他的獎勵和福利,如女子舉重55公斤組金牌選手Hidilyn Diaz為菲律賓贏來史上第一面金牌,因此包括政府與各界社會人士提供的獎金,她總共可以獲得約新台幣1800多萬的獎勵,更有航空公司提供終身免費航班,就連總統杜特蒂都表示要送她一間房子。除此之外,其他國家也提供選手相當有趣的福利,相關報導如下。

In other countries, the perks are different. For example, South Koreans can score a military exemption , while Germans pick up a lifetime supply of beer. And in Belarus, Olympic winners receive a lifetime of unlimited sausages.”(Yahoo Finance AU 7/23/2021)

(在不同的國家福利也不盡相同,譬如南韓選手可以免除兵役,而德國選手得到終身啤酒無限供應,在白俄羅斯,奧運獎牌得主也有香腸終身無限供給。)

perks (n)通常用複數,指員工的「福利」或好處。

To attract and keep talents, a lot of big companies offer employees benefits and perks such as a company car, a mobile phone, gym memberships and so on.

(為了吸引並留住人才,很多大公司提供給員工福利如公司配車、手機、健身房會員等等。)

exemption代表「(責任或義務的)免除、豁免」的意思。exempt可以當動詞或形容詞,這個單字常用在be exempt / exempted from sth(免除)。

Individuals who are fully vaccinated are exempt from testing and quarantine.

(已經完成疫苗接種的人可以免篩檢和隔離。)

最後,在這兩則報導中都用到了while連接詞的副詞子句,while用在引導子句時有不同的意思,最常用在「當……」,類似 as的意思。而報導中,while不是代表時間上的「當…」,而是用來表示「對比」(類似whereas),對比不同國家的不同福利。

The power outage occurred while I was making photocopies.

(當我在印東西的時候發生了大停電。)

While some credit card companies reward their customers with cash bonuses, others provide different kinds of discounts.

(有些信用卡公司提供現金回饋的獎勵給顧客,其他公司則提供不同的折扣。)

最後,雖然有些國家如美國選手的獎金似乎不是那麼優渥,然而許多得牌選手拿到代言(endorsements)的收入更勝於競賽的獎金,據報導日本網球選手大坂直美一年拿到的代言就超過5500萬美元(約15億台幣)。然而奧運選手不管得獎與否,背後付出的努力也並非金錢可以衡量的。

【多益模擬試題】

1. After months of hard work, the company was finally _____ a 5-year-contract.

(A) reward

(B) rewarding

(C) awarded

(D) award

2. _____ Ms. Morrison was on her maternity leave, all her clients’ emails and phone calls were directed to Ms. Meyer.

(A) While

(B) Despite

(C) Even

(D) So

解析:

1. 正解(C)。語意為「在數個月的努力後,公司終於拿到了一只為期五年的合約。」本題為單字與文法題,空格可以用reward 或 award(授予、給),但是動詞已經有was,因此要使用被動語態be + Vp.p.,故只有(C)是正確答案。

2. 正解(A)。語意為「當Ms. Morrison請產假的時候,她客戶的email和電話都是由Ms. Meyer處理。」這裡要找一個符合句意的連接詞,因為(B)、(C)無法連結兩個句子,而(D) 是表達因果關係,所以只剩(A)表達時間同時的意思。

