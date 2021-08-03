麟洋配直播秀歌喉鬥嘴！　「最美關門弟子」留言：專輯我買100張

記者林彥臣／綜合報導

在羽球男雙奪金的王齊麟、李洋組合，2日晚間首度在賽後接受連線直播的訪問，分享了許多2人相處的點點滴滴，甚至對擁有歌手夢的王齊麟還在直播中大方秀歌喉。在一旁的聊天室中，還引來了王齊麟的「最美關門弟子」留言回應。

「麟洋配」在WOWSight的直播訪問中，被主持人要求是不是可以唱歌。個性比較內斂的李洋先表示，「齊麟吧，齊麟唱歌很好聽，我就算了」。

王齊麟接著回應表示，「李洋唱歌其實也很好聽，他其實有他自己的歌路，他其實可以唱，但他就不敢，不敢在未知領域，邁出那一腳」。李洋回應表示，「因為齊麟是80分，拿一個30分的去比......」。

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▲李洋表示王齊麟唱歌80分，王齊麟立刻打斷，顯然相當在意唱歌的話題。（圖／路透）



王齊麟突然打斷，「才80分？才80分？太少了吧」。李洋對此表示，「80分很高了啊，你是歌手嗎？」。王齊麟表示，「我喜歡87分」。李洋回答，「你是78吧」。

一陣鬥嘴結束之後，王齊麟終於決定演唱一首李洋最喜歡的歌，也就是張衛健的《信徒》。

▲「最美關門弟子」主播蔡尚樺當場留言回應出專輯要買100張。（圖／翻攝自王齊麟/Wang Chi Lin臉書）



在直播的同時，言必稱王齊麟是「我師父」的「最美關門弟子」蔡尚樺也在直播中留言表示，「發專輯我買一百張！」

▼蔡尚樺發文提到王齊麟言必稱「我師父」，對他相當尊敬。（圖／蔡尚樺IG）



麟洋配直播訪問內容

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