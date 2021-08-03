普渡供品隨便一買就破千？大潤發祭出「9折券回饋」規劃2波採買超划算

▲農曆七月將近，各大量販賣場陸續規劃拜拜專區，現場已有中元普渡的氛圍。（圖／記者周宸亘，大潤發中崙店，下同）

消費中心／綜合報導

歷經2個多月，全台終於迎來降級微解封！宅在家避疫情的期間，時間不知不覺也走到台灣人最重視的農曆七月中元普渡前夕，然而為了怕趨緩的疫情反撲，各地宮廟、市場和社區都紛紛取消往年的中元大團拜，避免人擠人的祈福活動最後成為防疫破口。近來，台灣三大量販店之一的大潤發，也推出了「大潤發幫你拜」線上直播團拜服務，以及「北港媽祖慈悲普渡箱」、「大潤發獨家中元普渡箱」兩款供品箱，被網友大讚創意滿分的新普渡模式，同時也幫所有消費者省下時間與心力。然而隨著疫情緩解，不少人還是習慣到現場採買民生物資，或是準備自家普渡採買，大潤發也針對來到實體店面的消費者推出「9折現金抵用券」活動，單筆消費最高可賺到5000元，可說誠意十足。

平常包辦家中日用品採買的人都知道，推著手推車進場，衛生用品、乾糧雜貨等買起來，動不動就要破千，現在再加上拜拜用的祭品供品，不準備2張以上的藍色千元大鈔真的說不過去。現在走進大潤發，在靠近入口處就可以看到拜拜專區，舉凡各種金紙、臉盆、插香器、光明燈甚至中元祭旗，寫在清單裡的祭祀配件，都能在大潤發一站買齊。

▲▼一目瞭然的中元普渡專區，把熱門的零食、飲料全都集中起來，搭配「買2000元享9折現金抵用券」的看板，更是讓人卯起來囤貨。

甫進入賣場，迎面而來的就是佔據超大範圍的餅乾零食與泡麵雜糧專區。依照中元習俗，準備普渡供品一定要買些餅乾糖果，讓祖先與好兄弟「呷澎湃」，為全家人的下半年招來好運。接下來，好存放的泡麵也不可少，無論是台灣、日本、韓國或東南亞的人氣品項，平常想吃的口味就趁這時買齊。

幫祖先、好兄弟準備澎湃的吃食，當然還需要解膩飲品放在旁邊做搭配，無論是即食甜品、茶飲或汽水，一次買下來絕對也是2組以上跑不掉。堆滿一卡手推車後，也別忘了普渡最基本的三牲四果，無論是葷食或是做成素食糕餅意象，在大潤發都有推出中元組合，此外像是象徵「平安」的蘋果以及眾多當令水果，也能在大潤發一起買好買滿。

▲現正對時的「桃子」有著「討喜」含義，也是適合中元普渡的水果之一。

因應疫情，大潤發首次推出的「北港媽祖慈悲普渡箱」、「大潤發獨家中元普渡箱」也擺放在賣場的明顯位置。兩種價格的供品箱，裡頭各有哪些品項，全都一目瞭然。只要取一張「領貨卡」，填上基本資料，並選擇團拜結束後，預計將普渡箱捐贈、自取或寄送到家，就能至收銀台結帳預購。線上直播團拜將於中元節當天舉辦，就由「大潤發幫你拜」！貼心的服務幫消費者省時省力，活動期間買滿2000元也能取得9折券，聰明消費便利實惠，但虔誠的心一點都不打折。

▲▼大潤發挺公益，獨家推出「北港媽祖慈悲普渡箱」、「大潤發獨家中元普渡箱」供消費者選擇。

▲欲購買「北港媽祖慈悲普渡箱」、「大潤發獨家中元普渡箱」，在賣場現場拿領貨卡，填入基本資料並預購結帳即可。

面對總是要花一筆的中元節，理所當然更要精打細算！大潤發除了推出線上直播團拜，此次也特別祭出2波活動讓「9折現金抵用券」登場。現在只要在活動期間，單筆消費滿2000元以上就能拿到9折券（每波活動期間每人每卡限領1次），首波發送活動7/30~8/6、9折券可於8/7~8/13使用，第二波為8/14～8/21、9折券於8/22～9/15使用。

趁著第一波買完供品發現不夠，在9折現金抵用券使用期間就可以集中火力，一次再把剩下供品與下半年的家用品買齊，單筆消費最多可換到高達5000元的回饋，就看消費者如何聰明使用。若是被此次好康吸引的新卡友，辦卡當天就能參加「9折現金抵用券」活動，只要別忘記在指定期間使用，就能買愈多省愈多。

▲把握2波發送9折現金抵用券的時機，趁著回饋機會把全家人下半年的必吃零食、必用雜貨一次囤起來。

在令人苦惱的疫情時刻準備年度信仰儀式，除了能藉由線上的現代科技活動，寬慰每顆信仰的心，通路業者特別規劃的線下優惠活動，也同步希望成為這段期間陪伴消費者的小確幸。