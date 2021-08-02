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彰化連9天+0　王惠美宣布135家西醫診所加入疫苗接種

▲▼王惠美、葉彥伯主持0802疫情記者會。（圖／彰化縣政府提供）

▲縣長王惠美說明疫情。（圖／彰化縣政府提供）

記者李忠憲／彰化報導

疫情雖嚴峻，彰化2日本土確診加零已連續第9天，縣長王惠美表示，「防疫不鬆懈！」除提醒民眾第5輪疫苗預約意願登記到明天中午截止外，也宣布彰化135家西醫診所即日起加入「疫苗預約小幫手」行列，從登記到接種全程協助民眾。

彰化縣政府於今天下午3時召開彰化縣防疫說明記者會，由縣長王惠美、衛生局長葉彥伯共同說明。王惠美表示，今天連續第9天+0，累積確診人數269人，近5日核酸檢驗陽性率為0%，核酸檢驗陽性率為0.28%，完成篩檢人數9萬6867人，居家隔離人數26人，累計居家隔離人數為3134人，平均每位確診者的居家隔離人數是12人。

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她表示，COVID-19公費疫苗預約平台重新開放第五輪意願登記，18歲(含)以上的民眾，儘速把握機會，在明天(3日)中午12點前截止登記。預約制第四輪疫苗預約成功總計3萬9751人，7/31(六)已施打人數2萬457人。接下來是8月5日、6日接種，這2場會等到8月4日早上疫苗實際撥給數量，再跟鄉親報告，請預約鄉親要依照時間、地點前往施打，施打前請先上彰化縣流行疫情指揮中心 COVID-19公費疫苗接種紀錄查詢系統 
https://anticanacer.southeastasia.cloudapp.azure.com/vaccination_query/index.aspx 下載「疫苗接種意願書」，並先填好帶到現場，可節省等待時間。

她指出，莫德納疫苗開放預約接種，開放對象為已接種第一劑Moderna之第一到三類對象及孕婦，且至8月11日前已間隔滿28天者接種。預約時間為8月5日上午10時至8月7日中午12時止。

▲▼王惠美、葉彥伯主持0802疫情記者會。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼王惠美、葉彥伯主持0802疫情記者會。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，感謝135家西醫診所從今天開始加入「疫苗預約小幫手」的行列，從登記到接種全程協助。縣府團隊從即日起啟動258個據點，貼心服務做為疫苗意願登記及疫苗預約接種服務櫃台，彌補偏鄉地區不會使用電腦的城鄉差距以及數位落差的不足，就算沒手機或無他人協助，只要填寫好預約登記名冊，送至258個據點，一起為鄉親服務，有需要的鄉親可以就近前往協助疫苗預約相關服務。

▲▼王惠美、葉彥伯主持0802疫情記者會。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局長葉彥伯說，今天是連續第9天+0，居家隔離人數已經降到26人，如果沒有新的個案發生，大概再過幾天就可以歸0了，再次強調未來的常態將是偶而會有散發性個案發生，因社區內仍可能有隱形傳染鏈存在，在不注意的時候就會浮現。

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