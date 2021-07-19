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打造「專業級視訊會議室」免重金！「Logitech Rally Bar」為企業敲開線上大門

▲▼ 遠距,線上會議,遠端,中小企業,羅技,Rally Bar。（圖／品牌提供）

▲想要在辦公室設置一個「視訊會議室」，如今變得更簡易，成本也更低。（圖／品牌提供，下同）

科技中心／綜合報導

從5月開始，想必已經有不少人在公司、學校或家裡，體驗了遠距會議、教學的新奇感。不過這種新鮮感，隨著幾次手忙腳亂的線上設定或是大家上線後的卡卡不順，都讓不少中小企業的老闆、員工以及學校的講師、同學大嘆「心好累」。有別於佈建傳統視訊需建設機房、專業人員負責各種牽線作業、IT在場協助每場會議，才能擁有一個機能完備的視訊會議體驗，對於一般企業主及員工而言，視訊會議可以說顯得「樸實無華」。綜合近來網路上的討論，可以發現一般人在疫情期間邁入「遠距會議」時，不外乎有以下3個痛點：

1. 過去習慣的線上會議場地無法租借
對於中小企業來說，一年要和國外或北中南工作夥伴線上開會的次數不多，因此多半會選擇到外租借專業場地，但偏偏疫情攪局，想要遠距會議只能「靠自己」。

2. 準備「線上會議室」複雜費時
在辦公室準備「多人線上會議」不比自己在家打開視訊鏡頭那樣方便，除了主機，還要有大尺寸螢幕或投影機/布幕，以及確保穩定的網路等。每次開會前都還要先測試設備、跑一次流程，避免會議中間因為技術性問題而中斷，累積起來都是一筆不小的時間成本。

3. 簡易的設備無法達到如期的遠距會議/教學品質
好不容易完成前置作業，招呼線上與會夥伴一起打開視訊軟體，啟動後又發現畫面模糊，無法看清楚每一個發言者的臉，過多的環境音讓人即使身在公司會議室也很難專心。這種品質對於遠距教學也是一大考驗，如果遠端學生看不清楚黑板字或PPT，講師的聲音也斷斷續續，那麼整堂課就等於白上了。

其實以上這些痛點，早在1年前疫情在歐美等地大肆蔓延時，全球各大企業公司、學界就已經歷過一次。視訊設備龍頭Logitech在今年年初，就以「超前部署」的眼光，為台灣引進了全新「視訊會議系統Rally Bar」以及跨時代的線上會議設備概念。以往在搭建視訊會議室時，都需配備一台主機做運算系統，然而「全新的Rally Bar系列，本身就是一台已經內建好Zoom、Microsoft Teams等平台的Android主機，只要插上會議室的顯示器或平板，馬上就可以進行多人會議，有助於大大增進啟動遠距會議/教學的效率。」除此之外，Rally Bar系列還有以下4大亮點，吸引許多中小企業與大專院校在疫情期間，以效率、品質兼具且成本更低的方式提升遠距設備。

▲▼ 遠距,線上會議,遠端,中小企業,羅技,Rally Bar。（圖／品牌提供）

▲外型簡約俐落的Rally Bar，在管理上也講求輕鬆上手。

不用IT人員　科技小白也能輕鬆安裝
一向強調「實用性」的Logitech，此次也致力於將「線上會議」普及化。外型簡約俐落的Rally Bar系列，在操作上也具有相同特質，就算公司沒有IT人員也不要緊，因為Rally Bar在安裝上，就像過去使用USB連接電腦、讀取手機檔案一樣，只要把USB連接會議室的螢幕甚至筆電、桌機就能啟動。

視訊/音訊技術提升　溝通品質不被疫情打折
Rally Bar系列主打以AI智能、感知技術以及電動旋轉攝影機，營造流暢的遠距溝通模式。過去在線上多人會議/教學時，由於大家輪流發言，很常會有追焦緩慢或對不到焦的窘境，Rally Bar系列搭載AI智能雙鏡頭，讓會議發言者或講師不會講著講著就出框，擁有最高15倍變焦的鏡頭，也可以讓遠端的工作夥伴與學生看到更清晰銳利的影像，視覺上也能更快地追焦在發言者身上。內建的RightSound™技術搭配麥克風也能主動降噪，無論開會或上課，都能讓與會人員更好進入狀況。

▲▼ 遠距,線上會議,遠端,中小企業,羅技,Rally Bar。（圖／品牌提供）

▲疫情讓一般門診也傾向先請患者拍攝疑似病徵，再由醫師診斷。Rally Bar Mini的技術除了滿足中小企業與大專院校等需求，對於遠端看診也助益良多。

兼容多種視訊軟體　工作習慣無縫接軌
「Rally Bar好專業，但它有支援LINE或其他通訊軟體嗎？」疫情期間，多數消費者都有類似疑問。為此品牌也強調，Rally Bar系列不僅可以直接連接顯示器，也能以USB設備概念連接電腦主機，所以只要是能下載到電腦上的通訊軟體，Rally Bar系列都可以兼容，提供使用者最佳的音視訊體驗。

時間一到「一鍵入會」　前置作業時間直接縮為1秒
若對於視訊會議還有更高階的要求，Rally Bar系列還可選配「LOGITECH TAP」觸控螢幕控制器。「LOGITECH TAP」的特點在於，整合Google、Microsoft及Zoom視訊會議室的行程表，假設一間位於台北的企業，在全球有50間視訊會議室，那麼在總公司就能看到所有線上會議室的行程安排，同時也能輕鬆地在線上安排會議、預訂會議室。等開會時間一到、控制器一按，就能把全球夥伴「一鍵入會」，比起過去每個會議室還要前置作業、撥號，可說節省了相當可觀的人力與時間。

Rally Bar系列針對不同大小的會議室提供多種規格，「Rally Bar」適合約10人與會的中型空間，6人以下的小空間則建議選擇「Rally Bar Mini」。另外，還有針對大空間設計的「Rally Plus」，選配延伸麥克風及即將在秋季上市的Logitech RoomMate運算主機，即為多達46人的大型視訊會議需求，提供完善的解決方案。

▲▼ 打造「專業級視訊會議室」免重金！「Logitech Rally Bar」為企業敲開線上大門 。（圖／品牌提供）

▲Logitech Rally系統: 由前到後為Logitech TAP觸控面板、Logitech Rally Bar Mini、Logitech Rally Bar、Logitech Rally Plus.

▼Rally Bar系列亦提供白色可選。

▲▼遠距,線上會議,遠端,中小企業,羅技,Rally Bar。（圖／品牌提供）

5月的疫情雖然來得又快又猛，但品牌表示，其實在此之前，就有不少大專院校自主分流上課，然而遠距教學最重要的就是台上講師的收音與清晰度，能不能讓線上的學生聽得懂，因此當時已有不少學校選擇Logitech產品，確保遠端學生接收到的影像音訊，都能與教室同步。中小企業雖然在這波疫情下「被迫升級」，但也已經有不少企業主在使用Logitech產品後發現，遠端溝通的效率並沒有預期的落差，「甚至也有老闆思考，未來就算全面解封，也不一定要堅持跑全台開會。」想要順應這波疫情「無痛轉型」，過程中要耗費的人力與成本其實沒有想像中的大，藉由更人性化的Rally Bar系列，輕鬆敲開每場線上會議室的門，提前實現後疫情時代的智慧新藍圖。

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