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疫起過數位新生活！三星祭出優惠「手機＋穿戴裝置＋平板」通包「宅家大小事」

▲▼（業配）三星手機、穿戴裝置、平板通路促購。（圖／記者周宸亘攝）

▲幫消費者一起「抗疫」！三星祭出手機、穿戴裝置和平板等多項優惠活動，購入指定機型就能把筋膜槍等好禮帶回家。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

疫情當前，「宅家」成為眼下最潮流、最能看出不凡品味的個人活動！然而「工欲善其事，必先利其器」，如果現代必備的行動裝置不給力，那麼可能就連防疫期間再平凡不過的小事，舉凡訂個外送物資、叫出最新健身APP鍛煉也都卡卡難行。當防疫生活催促著大家更要貼緊網路、漫遊雲端，身邊的手機、穿戴裝置甚至平板，更要有「足夠的料」，才能在疫情期間，創造「行動便利生活」的價值。

「宅家」生活，偶爾停電、停水頂多忍耐幾個小時，但如果網路卡卡，可能就「事情大條」！不少住在小套房、無法煮飯的外食族，三餐只能靠外送平台APP訂購餐點，好維持一天動力，即使是天天自煮的人，也會用到APP訂購生鮮蔬果等生活物資，這時若使用功能老舊的手機，不時來個連不到網路或手機當機，別說不能使用APP，最麻煩的是，完全聯繫不上幫忙送食物或包裹的外送人員，只好特別在門口苦等，無法達到理想中的「零接觸」防疫要求。想趁這波疫情，幫自己換支新手機，開啟與外界無縫聯繫的5G生活？時時發現消費者需求的三星，特別在疫情期間，祭出多款5G手機優惠方案，要讓還在觀望的消費者，輕鬆就能享受網路不延遲，隨時叫外送或與親友直播、視訊通話的暢快時光。

嚮往手持高階旗艦手機，俐落處理生活大小事的消費者，不妨參考近期熱門韓劇主角人手一支的Galaxy S21 5G系列手機，這支新一代機皇擁有的絕美外型，讓人即使一直悶在家出不了門，一見手機就有好心情。雖然現在無法外出，Galaxy S21 Ultra 5G內建強大相機硬體與軟體，也能透過超穩定的百倍變焦，能拍出窗外的的清晰遠景照，甚至拍攝夜間的月亮都不是問題，讓使用者隨時上傳各種照片與親友分享，不能出門見面還是能靠智慧手機拉近距離。

▲▼（業配）三星手機、穿戴裝置、平板通路促購。（圖／記者周宸亘攝）

▲即日起入手Galaxy S21 5G系列（左：Galaxy S21、中：Galaxy S21+）即享優惠與筋膜槍贈品，購買Galaxy Note20 5G系列的用戶也同步享有。

若想再幫家人一起汰換手機，此次優惠方案也有親民中階的5G手機可選。被外媒譽為三星最高CP值的Galaxy A52 5G，一樣有著粉嫩配色，即使是中階手機，宅在家玩手遊把特效全開，還是可以玩得順暢過癮。而對於長輩們來說，這款手機搭配的6.5吋、結合AMOLED O極限全螢幕設計，更是提供他們前所未有的舒適視覺體驗。除了Galaxy A52 5G，持續熱賣的Galaxy A42、A32 5G也同步優惠中。

▲▼（業配）三星手機、穿戴裝置、平板通路促購。（圖／記者周宸亘攝）

▲色彩繽紛的Galaxy A32、A42、A52 5G（由左至右），是三星持續熱賣的親民中階5G手機，現在入手還可把「夏日運動組」一起帶回家。

待在家的時間變長，久坐少動也成生活常態，不僅脂肪容易快速堆積，更容易導致下半身血液循環不良。近來，第三級警戒時間宣布延長，個人的情緒起伏與壓力也隨之而來，居家生活想要達到身心平衡，維持適度的運動也是必要的，不但可以提升免疫力、增進體力，更能有效舒緩緊張的情緒。此外，能否掌握個人身體的各項健康數值，也是不可或缺的重點。

疫情期間，沒辦法時時上健身房或健檢中心使用測量設備，如今Galaxy Watch Active2、Galaxy Watch3穿戴裝置內建「追蹤設計」，在家就可以掌握自己的身體狀況並且調適自我壓力。「血壓監控」、「壓力追蹤」、「體適能追蹤」三大功能，能貼身提醒個人身心狀況。當焦慮籠罩時，另一個讓人在意的就是睡眠品質，實用的「睡眠監控」對於注重睡眠品質的人而言，也能隨著數據調整睡眠，往身心平衡之路邁進。Galaxy Watch Active2、Galaxy Watch3亦採用簡約時尚設計，錶體輕量化，達到體感上的輕便效果，戴著運動，也能體驗輕盈的舒爽感。

▲▼ 三星 。（圖／周辰亘）

▲近日「測血氧」議題夯，也讓這2款主打能時時監測身心指數Galaxy Watch3（左）、Galaxy Watch Active2（右），詢問度提升。

5G手機與穿戴裝置的便利性，讓人能隨時隨地留意重要資訊，然而螢幕盯久了，還是不免貪心想看視野更寬廣的平板Tab。居家運動時，準備好Galaxy Watch Active2或Galaxy Watch3後，也可以考慮入手Galaxy Tab S7系列。平板電腦的方便性在於，只要放在穩定的置放架上，就能用11～12.4吋的螢幕打開健身APP或網路教學影片，一起跟著影片中的教練開始做起瑜珈甚至動感的拳擊有氧，把教練示範的動作看得更清楚，就能更有效率的減油甩肉。喜歡「多工進行」的人，還可以一邊用平板追劇，一邊自我鍛鍊，在疫情期間成為時間管理大師。

這段期間，在家WFH的人也不少，遠距辦公或需要開視訊會議、連線直播時，Galaxy Tab S7系列也是展現自我專業的得力助手，相對筆電的輕巧讓人方便移動，更能舒適且完美地達成工作任務，橫置的前鏡頭設計，使視訊畫面能拍出最佳角度，也給出專業與敬業的一面，讓一起開會的長官與客戶，留下完美印象！

▲▼（業配）三星手機、穿戴裝置、平板通路促購。（圖／記者周宸亘攝）

▲具有11～12.4吋螢幕的Galaxy Tab S7系列，就是居家期間工作、追劇甚至運動的好夥伴之一。

想「疫起」迎接數位新生活，現在網路下單，就能享有特定手機、穿戴裝置與平板電腦的限時優惠價。入手Galaxy S21 5G系列，登錄就送價值近3,000元的筋膜槍，Galaxy S21 Ultra 5G加碼再送附S Pen的矽膠薄型背蓋。購買Galaxy A系列指定機型、穿戴裝置Galaxy Watch Active2、Galaxy Watch3，登錄就送價值1,990元～2,490元的夏日運動組，內含乾溼分離運動包、2件式筋膜球、運動毛巾等贈品。帶Galaxy Tab S7系列回家，登錄再送890元～6,990元的藍牙鍵盤、滑鼠與指定皮套等贈品。

▲▼（業配）三星手機、穿戴裝置、平板通路促購。（圖／記者周宸亘攝）

▲入手Galaxy S21 5G系列、Galaxy Note20 5G系列，登錄就送價值近3,000元的筋膜槍4頭組。

▲▼（業配）三星手機、穿戴裝置、平板通路促購。（圖／記者周宸亘攝）

▲購買Galaxy A系列指定機型、穿戴裝置Galaxy Watch Active2、Galaxy Watch3，登錄就送價值1,990元～2,490元的夏日運動組。

▲▼（業配）三星手機、穿戴裝置、平板通路促購。（圖／記者周宸亘攝）

▲帶Galaxy Tab S7系列回家，登錄就送簡約輕便的皮套。

第三級警戒宣布延長後，大家不免覺得煩悶，不過如果碰上還是得外出囤貨採買的日子，又剛好住家距離「三星智慧館」不遠，也可以戴好口罩前往門市了解產品。活動期間，三星智慧館也有獨家優惠，購買Galaxy Z Fold2、Z Flip、S21系列、Note20系列，登錄送超商禮券2,000元，入手Galaxy Watch Active2、 Galaxy Watch3，登錄送超商禮券1,000元。不過三星也提醒防疫優先、小心為上，先照顧好自己，才能享受有質感的「宅家智慧生活」。

完整優惠內容看這裡>>點我
三星智慧館加碼內容>>點我

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疫情宅家三星Galaxy5G手機穿戴裝置平板

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