Sony X90J搭載「仿人腦思考的處理器」霸氣上市！「臨場畫質音效＋高CP值」通吃追劇迷與PS5玩家

▲Sony在台新上市的「BRAVIA XR X90J」，外型保持品牌一貫的俐落簡約，處理器的效能則是開了大絕，以「仿人腦思考的處理器」撼動業界。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

疫情讓許多產業被迫按下暫停鍵，卻沒有阻止人類持續追求極致影像的腳步！年初，3C領導品牌Sony發布2021最新「BRAVIA XR」系列機種，此次讓全球影音玩家驚呼的是，Sony向來領先業界的影像處理技術，今年再度迎來重大進化，將過去的影像處理器全面升級，重新定義所謂視覺饗宴的新高度，為市場帶來全新變革的同時，令人驚豔的超低輸入延遲表現，更可說是為PS5玩家而生。

模擬人腦智慧處理器 不只身歷其境更要「親眼所見」

今年以前，想在螢幕上呈現極真影像，主要是透過各品牌獨家研發的晶片、演算法搭配高端面板等硬體與技術，才能呈現宛如身歷其境的效果，不過這個視聽品質的高規標準，從今年開始，正式被Sony打破！

6月正式在台上市的「BRAVIA XR」系列X90J，搭載了台灣玩家引頸期盼的全球首創「認知智慧處理器XR」，是目前台灣市面上集結高規格、高畫質的超高CP值日本製高階機種。有別於傳統AI，「認知智慧處理器XR」在設計上以開創性的「模擬人類大腦分析」方式，即時交叉分析約數十萬種畫面中的精細元素，讓畫質就像是親眼所見般清晰。

▲▼搭載全球首創「認知智慧處理器XR」的BRAVIA X90J，帶出相當細緻且立體的視角，宛如自己就站在高處眺望森林瀑布、白雪樹景，讓螢幕前的觀眾都一陣驚呼。（圖／記者徐文彬攝，下同）

不僅如此，強悍的XR處理器，更同步模擬人眼運作，預先設想以觀眾的視角，偵測畫面主要焦點，並將焦點的細節質感、光影對比特別凸顯出來，讓原本就令人驚豔的4K畫質，更多了極致且立體的對比。無論開啟何種類型的電影劇集，彷彿伸手可觸的動物細毛、流暢不留殘影的運動賽事、有如置身其中的水花波紋，讓觀眾不只身歷其境更要「親眼所見」！

▲▼濺起的沁涼水花、動物細微的鱗片細毛彷彿就在眼前。

▲▼在BRAVIA X90J上，看得出相當細膩的光暗對比，同時也能享受流暢不殘影、宛如身歷其境的動態影像。

HDMI2.1來了 加持PS5玩家成「不卡頓神隊友」

玩遊戲延遲卡頓，導致體驗不佳甚至挑戰失敗，是所有遊戲玩家一定會經歷過的痛！延續機種一貫強調的高速動態影像技術，BRAVIA X90J此次搭載HDMI2.1加上螢幕採用4K/120Hz，以更高的傳輸頻寬，加上極高解析度與面板刷新率，讓所有期待已久的PS5玩家都樂瘋了！更加鮮明且對比強烈的優質影像，搭配清晰流暢又不卡頓的遊戲效果，讓玩家表現完全不怕落漆，身心都能盡情沉浸在年度遊戲大作上。

▲BRAVIA X90J搭配PS5的加乘爽感，讓外媒大讚「為電玩而生的新一代顯示器」。

享受Netflix原創氛圍 多影音規格全面拉抬「沉浸式體驗」

居家防疫期間，多數人的好麻吉就是Netflix了。近年追劇市場亦強調「沉浸式體驗」，亦即在視覺與聽覺上，如果能如實呈現導演與製作團隊欲傳遞的氛圍，才不算辜負追劇的大把時間。BRAVIA X90J內建的Netflix校正模式，輕鬆就能將畫面調校為原創色調，體驗一般電視或顯示器無法相比的視覺感受。

▲一般家裡的電視畫面與原片通常會有差異(包括色彩與明暗階調)，X90J只要輕鬆設定校正模式，就能接收製作團隊安排的戲劇氛圍。（上：校正模式開啟。下：校正模式關閉）

同時，BRAVIA X90J亦支援杜比視界(Dolby Vision)及杜比全景聲(Dolby Atmos)影音規格，更同步相容備受矚目的IMAX ENHANCED規格，透過「認知智慧處理器XR」與「3D環繞音場優化技術」的雙強助攻，不用另外添購音響設備，就能在家裡打造出5.1.2聲道的立體聆聽效果，在劇場級的場域享受視覺、聽覺全面升級的沉浸式體驗。

▲BRAVIA X90J搭配的聲場自動校正技術，可預先偵測環境中各種影響聲音傳送的家具陳設，再自動校正音場，力求將畫面聲音精準地傳達給觀眾。（圖／品牌提供）

全新Google TV視覺更舒服 快捷鍵跳上遙控器「長輩一看就通」

經過令人期待的整合，全新Google TV介面也躍入BRAVIA X90J螢幕中。經過微調設計，看似與過去Android相同的介面，整體的視覺感卻呈現更加精緻且舒服的有感提升。居家防疫期間，想好好運用宅在家的時光，還能自由下載各種遊戲、音樂、電影甚至書籍雜誌，而且只需要喊出想看的內容或片名，Google TV就能快速在螢幕上列出選單。

▲全新的Google TV帶來有感的精緻介面。

此外，遙控器不僅仍能一鍵啟動Netflix，這次更加入了YouTube、myVideo等快捷鍵，想叫出哪個應用程式，不用再回到首頁，就連阿公阿嬤也都能直覺地隨意切換，無痛上手的跟上時代，舒適在家享受新防疫生活。

▲快捷鍵的設計清楚，方便操作，讓大小朋友都能更簡單快速地切換應用程式、收看節目。

做為目前台灣追劇族與PS5玩家公認規格豐富且CP值超高的日本製機種，螢幕尺寸涵蓋50～75吋的BRAVIA X90J不僅在2021年將影像音效全面提升到最高境界，各項體貼人心的細膩設計，也完全能勝任現代家庭「娛樂中心」的重責大任。



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註：全球首創認知智慧超高畫質顯示器：超高畫質(UHD 4K & 8K)顯示器透過內建處理器可同時交叉分析多個與焦點結合的影像元素，重現人類視角．截至2021年3月，尚未有他牌明確宣稱其處理器具有同樣的認知智慧．，此經Strategy Analytics驗證。”Sony”與”BRAVIA”等相關標誌為已註冊或隸屬於Sony Corporation 之註冊商標．所有標誌及商標皆為各自所有者所有。