　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Sony X90J搭載「仿人腦思考的處理器」霸氣上市！「臨場畫質音效＋高CP值」通吃追劇迷與PS5玩家

▲▼電視,4K,Sony,Barvia,防疫,追劇,PS5,沉浸式體驗,HDMI2.1,Netflix。（圖／品牌提供）

▲Sony在台新上市的「BRAVIA XR X90J」，外型保持品牌一貫的俐落簡約，處理器的效能則是開了大絕，以「仿人腦思考的處理器」撼動業界。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

疫情讓許多產業被迫按下暫停鍵，卻沒有阻止人類持續追求極致影像的腳步！年初，3C領導品牌Sony發布2021最新「BRAVIA XR」系列機種，此次讓全球影音玩家驚呼的是，Sony向來領先業界的影像處理技術，今年再度迎來重大進化，將過去的影像處理器全面升級，重新定義所謂視覺饗宴的新高度，為市場帶來全新變革的同時，令人驚豔的超低輸入延遲表現，更可說是為PS5玩家而生。

模擬人腦智慧處理器　不只身歷其境更要「親眼所見」
今年以前，想在螢幕上呈現極真影像，主要是透過各品牌獨家研發的晶片、演算法搭配高端面板等硬體與技術，才能呈現宛如身歷其境的效果，不過這個視聽品質的高規標準，從今年開始，正式被Sony打破！

6月正式在台上市的「BRAVIA XR」系列X90J，搭載了台灣玩家引頸期盼的全球首創「認知智慧處理器XR」，是目前台灣市面上集結高規格、高畫質的超高CP值日本製高階機種。有別於傳統AI，「認知智慧處理器XR」在設計上以開創性的「模擬人類大腦分析」方式，即時交叉分析約數十萬種畫面中的精細元素，讓畫質就像是親眼所見般清晰。

▲▼Sony BRAVIA 4K HDR X90J 液晶顯示器 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼搭載全球首創「認知智慧處理器XR」的BRAVIA X90J，帶出相當細緻且立體的視角，宛如自己就站在高處眺望森林瀑布、白雪樹景，讓螢幕前的觀眾都一陣驚呼。（圖／記者徐文彬攝，下同）

▲▼Sony BRAVIA 4K HDR X90J 液晶顯示器 。（圖／記者徐文彬攝）

不僅如此，強悍的XR處理器，更同步模擬人眼運作，預先設想以觀眾的視角，偵測畫面主要焦點，並將焦點的細節質感、光影對比特別凸顯出來，讓原本就令人驚豔的4K畫質，更多了極致且立體的對比。無論開啟何種類型的電影劇集，彷彿伸手可觸的動物細毛、流暢不留殘影的運動賽事、有如置身其中的水花波紋，讓觀眾不只身歷其境更要「親眼所見」！

▲▼Sony BRAVIA 4K HDR X90J 液晶顯示器 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼濺起的沁涼水花、動物細微的鱗片細毛彷彿就在眼前。

▲▼Sony BRAVIA 4K HDR X90J 液晶顯示器 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼Sony BRAVIA 4K HDR X90J 液晶顯示器 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼Sony BRAVIA 4K HDR X90J 液晶顯示器 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼在BRAVIA X90J上，看得出相當細膩的光暗對比，同時也能享受流暢不殘影、宛如身歷其境的動態影像。

▲▼Sony BRAVIA 4K HDR X90J 液晶顯示器 。（圖／記者徐文彬攝）

HDMI2.1來了　加持PS5玩家成「不卡頓神隊友」
玩遊戲延遲卡頓，導致體驗不佳甚至挑戰失敗，是所有遊戲玩家一定會經歷過的痛！延續機種一貫強調的高速動態影像技術，BRAVIA X90J此次搭載HDMI2.1加上螢幕採用4K/120Hz，以更高的傳輸頻寬，加上極高解析度與面板刷新率，讓所有期待已久的PS5玩家都樂瘋了！更加鮮明且對比強烈的優質影像，搭配清晰流暢又不卡頓的遊戲效果，讓玩家表現完全不怕落漆，身心都能盡情沉浸在年度遊戲大作上。

▲▼ sony 。（圖／sony提供）

▲BRAVIA X90J搭配PS5的加乘爽感，讓外媒大讚「為電玩而生的新一代顯示器」。

享受Netflix原創氛圍　多影音規格全面拉抬「沉浸式體驗」
居家防疫期間，多數人的好麻吉就是Netflix了。近年追劇市場亦強調「沉浸式體驗」，亦即在視覺與聽覺上，如果能如實呈現導演與製作團隊欲傳遞的氛圍，才不算辜負追劇的大把時間。BRAVIA X90J內建的Netflix校正模式，輕鬆就能將畫面調校為原創色調，體驗一般電視或顯示器無法相比的視覺感受。

▲▼Sony BRAVIA 4K HDR X90J 液晶顯示器 。（圖／記者徐文彬攝）

▲一般家裡的電視畫面與原片通常會有差異(包括色彩與明暗階調)，X90J只要輕鬆設定校正模式，就能接收製作團隊安排的戲劇氛圍。（上：校正模式開啟。下：校正模式關閉）

▲▼Sony BRAVIA 4K HDR X90J 液晶顯示器 。（圖／記者徐文彬攝）

同時，BRAVIA X90J亦支援杜比視界(Dolby Vision)及杜比全景聲(Dolby Atmos)影音規格，更同步相容備受矚目的IMAX ENHANCED規格，透過「認知智慧處理器XR」與「3D環繞音場優化技術」的雙強助攻，不用另外添購音響設備，就能在家裡打造出5.1.2聲道的立體聆聽效果，在劇場級的場域享受視覺、聽覺全面升級的沉浸式體驗。

▲▼電視,4K,Sony,Barvia,防疫,追劇,PS5,沉浸式體驗,HDMI2.1,Netflix。（圖／品牌提供）

▲BRAVIA X90J搭配的聲場自動校正技術，可預先偵測環境中各種影響聲音傳送的家具陳設，再自動校正音場，力求將畫面聲音精準地傳達給觀眾。（圖／品牌提供）

全新Google TV視覺更舒服　快捷鍵跳上遙控器「長輩一看就通」
經過令人期待的整合，全新Google TV介面也躍入BRAVIA X90J螢幕中。經過微調設計，看似與過去Android相同的介面，整體的視覺感卻呈現更加精緻且舒服的有感提升。居家防疫期間，想好好運用宅在家的時光，還能自由下載各種遊戲、音樂、電影甚至書籍雜誌，而且只需要喊出想看的內容或片名，Google TV就能快速在螢幕上列出選單。

▲▼Sony BRAVIA 4K HDR X90J 液晶顯示器 。（圖／記者徐文彬攝）

▲全新的Google TV帶來有感的精緻介面。

此外，遙控器不僅仍能一鍵啟動Netflix，這次更加入了YouTube、myVideo等快捷鍵，想叫出哪個應用程式，不用再回到首頁，就連阿公阿嬤也都能直覺地隨意切換，無痛上手的跟上時代，舒適在家享受新防疫生活。

▲▼Sony BRAVIA 4K HDR X90J 液晶顯示器 。（圖／記者徐文彬攝）

▲快捷鍵的設計清楚，方便操作，讓大小朋友都能更簡單快速地切換應用程式、收看節目。

做為目前台灣追劇族與PS5玩家公認規格豐富且CP值超高的日本製機種，螢幕尺寸涵蓋50～75吋的BRAVIA X90J不僅在2021年將影像音效全面提升到最高境界，各項體貼人心的細膩設計，也完全能勝任現代家庭「娛樂中心」的重責大任。

了解更多X90J相關產品資訊：https://bit.ly/3vE8bom

註：全球首創認知智慧超高畫質顯示器：超高畫質(UHD 4K & 8K)顯示器透過內建處理器可同時交叉分析多個與焦點結合的影像元素，重現人類視角．截至2021年3月，尚未有他牌明確宣稱其處理器具有同樣的認知智慧．，此經Strategy Analytics驗證。”Sony”與”BRAVIA”等相關標誌為已註冊或隸屬於Sony Corporation 之註冊商標．所有標誌及商標皆為各自所有者所有。

ET快訊
被醫生宣判「不可能痊癒」　詹雅雯突掩面中斷直播
獨／勞工紓困貸款喊卡　銀行界估「這些人」已可貸到！
70歲阿嬤買飲料錢不夠！打工妹一看鼻酸…下秒舉動6000人暖
62位立委「含范雲」反對公開3＋11會議紀錄　國民黨：跟人民
快訊／新北菜市場攤商PCR結果出爐　明起休市3天！
民進黨反對「國產疫苗三期」再施打　封殺4000萬劑國外疫苗

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

小資族直上Sony！日製X9000H性價比之王　3大特色超欠收

一台電視搞定家庭劇院夢 ！Sony推全新X9500H　業界唯一IMAX Enhanced認證

全新霸主降臨！ Sony A9G搶攻高端OLED市場　體驗「身歷其境X聲臨其境」

高畫質王者！Sony X9500G極真影像、全音域環繞立體音效　每個畫面都讓人驚嘆

不想再被股市耍著玩　拒絕金融泡沫！靠科學、大數據預測風險、穩健長期理財「智能投資」正夯

拉開社交距離！「3款高粱簡易特調」在家學起來　啟動夏日新風味

居家防疫「身心靈糧食」缺一不可！家樂福推「單日配」最快1小時幫宅友送貨到府

來「片」奶茶嗎？從時尚吹到日用品的話題衛生棉　超吸睛「奶茶棉」奪最夯聲量

Sony X90J搭載「仿人腦思考的處理器」霸氣上市！「臨場畫質音效＋高CP值」通吃追劇迷與PS5玩家

消費者洩真性情「匠心體驗太棒了！」　三菱電機真心陪伴每個家庭

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

女三寶暴衝！直直撞落一旁車輛　連人帶車墜6公尺卡車內狂哀號

重機雙載騎市民大道...超車右切 「後座女後仰慘摔」網：人消失了

成年棕熊帶幼仔闖民宅抓傷狗！　少女護愛犬飛奔將母熊推下圍欄

暖！她遞塑膠袋給車站防疫人員　內含3千元+信：謝謝照顧著我們

Sony X90J搭載「仿人腦思考的處理器」霸氣上市！「臨場畫質音效＋高CP值」通吃追劇迷與PS5玩家

消費者洩真性情「匠心體驗太棒了！」　三菱電機真心陪伴每個家庭

全球首間Google Store實體商店開箱！　硬拼Apple與微軟

與AirPods較勁！紐約潮牌M＆D MW08 與SONY WF-1000XM4 相繼登台

中華電信618購物節防疫嚴選行動方案　挺全民安心上網

宅在家守護台灣更要愛自己！召集「防疫家電小隊」帶來滿滿療癒感

粉絲必收！哆啦Ａ夢ＸNoritake聯名餐具　超可愛360元就入手

郁方練書法…談賈永婕吐防疫心聲！爭議留言刪了「好吧我的錯」

愈看愈順眼！羅一鈞受封「丈母娘最愛」…女粉絲刷留言認證

周杰倫捐「4套巡演戰袍」給蘇富比拍賣　1200萬全數做公益

陰暗小鎮發生詭異殺人案　《恐懼大街》3分鐘預告爆雞皮

獨／勞工紓困貸款衝破百萬　銀行主管估計88萬人可貸到！

強到自己都嚇到！戴資穎PO超扯「一擊必殺」花絮…4.4萬網友朝聖

悍將「豪朋游」IG跟球迷互動猜歌　陳仕朋放送清唱

東港「防疫便當」超狂！龍蝦海膽烏魚子塞滿　神秘店家曝光

新北汐止農會力推「防疫有機蔬菜箱」　心服務一指下單安心購

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

3C家電熱門新聞

中華電信618購物節挺全民安心上網

召集「防疫家電小隊」帶來療癒感

Sony X90J搭載「仿人腦思考處理器」上市

iPhone 13新色「寶寶藍」太美

首間Google Store實體商店開箱

消費者洩真性情「匠心體驗太棒了！」

紐約潮牌M&D與SONY新耳機登台

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

LINE對話截圖「可換匿名圖案」

Netflix下架犬夜叉等13部影片

停電後復電「傷電器」2步驟解決

iPhone「電池健康度」下降！達人揭3壞習慣最傷

別再費勁「殺後台」了！蘋果表示上滑關閉App更耗電

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

更多熱門

相關新聞

停課不停期末考　微軟助老師打造「線上考場」

停課不停期末考　微軟助老師打造「線上考場」

在三級警戒停課下，教師如期完成這學期學生學習成效期末檢核，台灣微軟表示，旗下軟體平台 Microsoft Teams 「期末評量」指引，透過結合 Microsoft Teams 及 Microsoft Forms 快速建立限時數位測驗及防弊線上考場，為教師提供線上監考、自動批改等解決方案，考試結束後更可輕鬆匯出學習成績、上傳至校務行政系統，幫助教師完成期末學習成效評估。

共同討論　一起承擔

共同討論　一起承擔

長者打疫苗已43猝死　柯：年長者還是要打

長者打疫苗已43猝死　柯：年長者還是要打

民眾可選莫德納、AZ？　柯文哲：疫苗越多種行政成本越高

民眾可選莫德納、AZ？　柯文哲：疫苗越多種行政成本越高

台南首批56000疫苗全打光31700劑登場

台南首批56000疫苗全打光31700劑登場

關鍵字：

電視4KSonyBarvia防疫追劇PS5沉浸式體驗HDMI2.1Netflix

讀者迴響

熱門新聞

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

快訊／行政院：正式發函授權郭台銘、台積電代表洽購1000萬劑BNT

天堂M帳號創天價　1450萬成交

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

美贈台「75萬劑疫苗」廠牌揭曉　抵台時間首度曝光

快訊／再增21例死亡！今日新增187例本土

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

多人接種後猝死！出現3大症狀先別打疫苗

10萬勞工紓困貸款申請「爆量」！　勞動部要承辦銀行喊卡

直球對決蔡英文　郭台銘公開合約：上海代理BNT「德國出貨」

他分析「郭董8點聲明」　網：專業養套殺

LINE瘋傳瘟神下凡收人　「周五天劫日」別穿黑衣

筱蕾腫瘤太大3天治療「腦幹已變形」　曝10mins過程

打疫苗已28死　一張圖曝全台分布

更多

最夯影音

更多
神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」
C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面