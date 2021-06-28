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台啤x美秀集團x峮峮打造最強應援神曲！助攻國手前進東奧「金光閃閃得金牌」

▲▼奧運,東京,東奧,台灣啤酒,金牌,金光閃閃,美秀集團,峮峮,應援,台灣,中華隊。（圖／品牌提供）

▲熱愛體育賽事的台灣，在不少比賽場合都能聽見元氣滿滿的應援曲，被球迷在熱血氛圍下激昂傳唱。然而過去有沒有聽過應援曲都沒關係，近來新上線的這首《金光閃閃》絕對要聽爆。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

個性與口感都鮮明的「金牌」台灣啤酒，碰上無法被定義風格的美秀集團，再加上新一代應援女神峮峮，會迸撞出什麼火花？答案就在今年中華奧林匹克委員會的官方應援曲中！

一向支持台灣各種賽事的「台灣啤酒」，無論在賽場或是轉播畫面，總是能看到相當熟悉且激勵人心的綠色LOGO，而面對運動員的最高殿堂「奧運」賽事，以及奮力追逐夢想、為國爭光的奧運選手，台啤更是力挺到底。正式成為東京奧運中華代表團合作夥伴後，台灣啤酒以旗下最大品牌「金牌」為代表，積極找來當今炙手可熱的美秀集團與峮峮，聯手跨界打造一聽就難忘的官方應援曲《金光閃閃》。近日，歌曲與MV正式上線，迅速就湧入一波朝聖人潮，結合濃濃台灣潮味與應援風格的《金光閃閃》，讓網友一聽驚呼，「找來美秀集團跟峮峮真的太會了」、「這個組合也太犯規了吧！」、「聽完一遍以後我已經不自覺開始在哼了……」

▲▼奧運,東京,東奧,台灣啤酒,金牌,金光閃閃,美秀集團,峮峮,應援,台灣,中華隊。（圖／品牌提供）

▲金牌台啤攜手美秀集團打造的最新應援神曲，慢搖元素帶來超實驗性的應援風格，引發網友關注並給出爆棚好評。

因疫情而延宕一年的2020東京奧運，預計即將在今年7/23（五）登場，從桌球、羽球、射箭、射擊、拳擊、競技體操、游泳、田徑、自由車、馬術、划船、輕艇激流，以及實力堅強的舉重、跆拳道、空手道，都已取得門票資格，涵蓋的競技種類之廣且陣容龐大，幾乎可說是台灣史上最華麗堅實的陣容。然而本屆不比以往，國手們不僅背負著自我對於體能的極致要求，更要時時刻刻提防疫情威脅，此次前往日本征戰，賽場也無法聽見台灣粉絲的現場應援，心情絕對是過去無法比擬的複雜與忐忑。這次守在台灣的粉絲們無法親臨現場，就用象徵每位代表台灣出征的國手都已是國人心中最閃亮金牌的《金光閃閃》，為台灣健兒喝采讚聲。

▲▼奧運,東京,東奧,台灣啤酒,金牌,金光閃閃,美秀集團,峮峮,應援,台灣,中華隊。（圖／品牌提供）

▲▼MV中穿插著台灣選手站上奧運頒獎台的激昂時刻，讓所有人一秒回到過去，感受滿滿的熱血沸騰。

▲▼奧運,東京,東奧,台灣啤酒,金牌,金光閃閃,美秀集團,峮峮,應援,台灣,中華隊。（圖／品牌提供）

被網友大讚超洗腦的官方應援曲《金光閃閃》，是來自嘉義的美秀集團最新力作，曲風多變的他們以自製實驗樂器結合搖滾、電子、民謠等多種元素，創造有別於過往的新台式風格，近年在獨立音樂圈和音樂祭以「超台味」的親切感，磁吸一票年輕鐵粉。然而這次的《金光閃閃》創作，則是大膽挑戰「慢搖」曲風，據說還找來創作歌手李英宏、落日飛車樂團的國國參與製作及錄音。以現代電音、前衛元素融入台式舞曲，顛覆大家對於應援歌曲的認知與印象。雖然乍聽下有如台客舞曲，但歌曲魔力卻讓人才聽一遍就刻印在腦海中，不禁想跟著唱並隨奏動起來。細心的網友也發現前、尾奏中竟巧妙的隱藏一段選手得牌時升旗歌的旋律，不敢置信地喊出「美秀太有創意了！」從「給我tempo ready go」到「舉起手金光閃閃得金牌／我能夠讓世界為我喝采」最後再以「台灣囡仔上厲害」驕傲作結，歌詞簡單易懂，同時也百分之百地表達台灣人面對國際級賽事的熱情與精神。

此次MV更邀清應援女神「峮峮」，熱力四射地跳起由專業舞蹈老師為此應援曲量身訂做的「閃閃舞」，動感節奏配上峮峮健康奔放的韻律動作，號召所有螢幕前的粉絲一起「把手舉起來～全部把手舉起來～嘿」，刺激的轉播就別坐在沙發上看了，熱揪身邊的親朋好友動起來。

▲▼奧運,東京,東奧,台灣啤酒,金牌,金光閃閃,美秀集團,峮峮,應援,台灣,中華隊。（圖／品牌提供）

▲笑容可人的應援女神峮峮首次合體美秀集團，讓粉絲直呼「戀愛了」、「想跟著跳起來」。

▲▼奧運,東京,東奧,台灣啤酒,金牌,金光閃閃,美秀集團,峮峮,應援,台灣,中華隊。（圖／品牌提供）

▲現在到「金光閃閃應援團」活動頁面，就能上傳影片加入最強應援團，同時也可票選自己喜愛的應援王。

雖然防疫期間無法與朋友群聚觀看直播賽事，但這個時候，更要拿出台灣人的Golden Spirit！此時宅在家看轉播，以最舒服安全的狀態，暢飲最應景的「金牌」台灣啤酒幫選手加持好運，就是展現最台人情味以及最有感的支持力量。居家期間多坐少動嗎？跟著專業國手的步伐，隨時保持最佳狀態，現在還可以耳朵聽著美秀集團的《金光閃閃》、身體再跟著峮峮大跳閃閃舞，只要拍下跟著跳或是自創的閃閃舞，加入「#想贏的舉手、#拿金牌挺中華隊、#taiwanbeer」等hashtag，再tag一位支持的奧運選手個人帳號，並於臉書、IG公開分享，就有機會抽到萬元現金或2箱金牌台啤，若被網友票選為最強應援王，還可一舉拿到3萬元獎金。這次就用爽口的金牌、洗腦的應援神曲，一秒連結所有分散在世界各地的台灣人，為遠赴日本的中華隊大聲加油。

金光閃閃・應援起來：https://www.2021goldmedaltwbeerolympics.unismart.com.tw

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