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中央將釋出42萬劑莫德納　潘孟安：符合資格鄉親盡速登記意願

▲中央將釋出42萬劑莫德納疫苗，屏東縣長潘孟安籲符合資格鄉親盡速登記意願 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東縣長潘孟安籲符合資格鄉親盡速登記意願 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日宣佈，將釋出約42萬劑莫德納疫苗至預約平台，主要提供第1-3類、孕婦的第二劑及第9類民眾施打，由於這波登記只到明天8月3日截止，潘孟安縣長晚間緊急呼籲符合資格的民眾務必至1922公費疫苗平台登記施打意願。

▲中央將釋出42萬劑莫德納疫苗，屏東縣長潘孟安籲符合資格鄉親盡速登記意願 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

至於已施打第一劑莫德納疫苗的長輩請不要急，縣府提醒至少「要間隔10週」，才能打第二劑，中央流行疫情指揮中心也建議，疫苗施打超過一定時間，效果更好，請勿急著搶先登記。

依據中央流行疫情指揮中心資訊，第5輪開放莫德納疫苗接種，除了前3類、與孕婦近7萬人、65歲以上7萬人外，其餘約有42萬劑可放在疫苗平台，可供第9類18至64歲具有易導致嚴重疾病高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者使用。

潘縣長表示，目前公費疫苗平台已開放18歲以上民眾都可以登記意願，請符合資格的民眾盡速登記，接到中央簡訊通知後，一定要進一步預約施打時間及地點，愈多人接種疫苗，群體保護力提升，距離疫情解封的腳步就愈近。

除了1922公費疫苗平台外，縣府所屬各戶政、地政事務所、鄉鎮市公所、稅務分局也設有服務台，民眾可就近前往，由專人協助登記。

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