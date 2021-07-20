中元團拜零接觸新招！「大潤發幫你拜」名人線上直播陪普渡「供品宅配」安心防疫

▲今年為了防疫，大潤發推出「大潤發幫你拜」服務，以臉書線上直播方式帶領民眾一起普渡。（圖／大潤發提供）

消費中心／綜合報導

雖然疫情漸緩、全台進入微解封狀態，但面對即將到來的中元節普渡，一想到萬頭鑽動、人貼人的擁擠畫面就讓人緊張，幸好有「大潤發幫你拜」！為了避免群聚拉高風險，大潤發貼心為民眾舉辦「代客普渡」服務，推出「白沙屯中元普渡箱」、「北港媽祖慈悲普渡箱」兩款不同價格的供品選擇，而且還以創新的「線上直播團拜」方式，讓民眾能透過螢幕全程參與普渡實況，在家中跟著一起拜顯示滿滿誠心。團拜結束後，民眾可將購買的普渡箱捐贈、自取或寄送到家，整個過程免出門採買、零接觸，讓人超安心。

▲以往中元普渡總是人擠人，場面相當熱鬧，但今年為了防疫必須降低群聚風險。（圖／資料照，記者蔡佩旻翻攝）

不讓普渡群聚成為疫情破口，「大潤發幫你拜」守護民眾健康安全，預計8/22下午由全台20家大潤發分店在各店廣場或附近廟宇空間舉行團拜，請來法師協助普渡儀式、帶領活動進行，整場團拜會在各分店粉絲團直播放送，民眾可以隨時加入收看，宛如人就在現場，超級方便。20家分店還特別各自安排20位明星、網紅在現場為民眾直播，像是前兒童節目主持人果凍姊姊楊晨熙、形象健康時尚的安苡愛、前寰宇主播朱琦郁以及知名YouTuber亞亞Siera、超級模王大道出身的大飛等人都會在直播線上與民眾互動，陪伴大家一起度過普渡時光。

▲今年「大潤發幫你拜」將邀請明星、網紅在臉書上直播，陪伴民眾一起普渡。圖左為楊晨熙，右為安苡愛。（圖／翻攝自藝人臉書）

想讓「大潤發幫你拜」的民眾，可上大潤發官網、蝦皮商城購買拜拜箱，也可以親自赴店購買，大潤發幫你拜服務預購時間自7/22起至8/8止。此次普渡供品特別攜手網友擁戴媽祖遶境之一的苗栗白沙屯媽祖，獨家推出「白沙屯中元普渡箱」，內含日本越光米、沙拉油、糖、鹽和泡麵等民生必需品，一箱7600公克，售價699元；另外與政商大老必參拜、擁有信徒無數的北港朝天宮推出的「北港媽祖慈悲普渡箱」，內有米、鹽、醬油禮盒、各式罐頭、燕麥片、米粉、黑木耳和餅乾等豐富品項，一箱6129公克，售價999元。民眾購買並經由「大潤發幫你拜」普渡結束後，可以選擇自取或寄送到家，也可以選擇捐贈，由大潤發各分店捐贈至配合的公益團隊。另外這次大潤發也會將店內零錢箱捐贈給安得烈食物銀行，和媽祖一起挺公益，照顧低收入弱勢家庭；選擇自取的民眾需在8/31前到店自取，若逾時則將捐贈給地方公益團體。

▲▼大潤發今年推出「白沙屯中元普渡箱」（上圖）、「北港媽祖慈悲普渡箱」（下圖）兩款拜拜箱供民眾選擇。（圖／翻攝自大潤發官網）

疫情對許多人生活影響甚大，大潤發與大眾一起共體時艱，現全館單筆消費滿2,000元，即享9折現金抵用券，首波活動7/30~8/6、9折券可於8/7~8/13使用，第二波為8/14～8/21、9折券於8/22～9/15使用，活動折扣金額是以現金抵用券方式回饋，每人每卡活動期間每一波限領乙次（上限5,000元），單筆消費最高回饋5,000元。在無法以傳統方式普渡的時刻，民眾仍可尋求量販通路如大潤發的「幫你拜」服務，再加上9折券優惠，實惠便利又安心完成一年一度的普渡大事。