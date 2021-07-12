為「團圓中秋」做好暖心準備！奇華餅家堅持「頂級餅餡」以雋永滋味傳達心意

▲月圓人團圓，創立逾80年的「奇華餅家」，今年依循往例獻上一系列中秋禮盒，幫送禮人與收禮人傳遞暖心的中秋祝福。（圖／奇華餅家提供，以下同）

消費中心／綜合報導

期待在中秋佳節能奔回家與親友團聚，一邊遙望著皎潔明月，一邊品嚐手邊月餅的雋永滋味，享受雙倍的溫暖與幸福。目前已有不少人開始規劃中秋假期，為居家生活增添一點期盼；也有人開始挑起月餅禮盒，在這一年一度的團圓日子，為特別的親朋好友、夥伴傳遞祝福與心意。

一嚐就讓人綻開笑顏的頂級餅餡，也牽起每個人對傳統節日的味蕾記憶。創立逾80年的「奇華餅家」，早年在香港油麻地上海街起家，創辦人黃業榮以一間糖果雜貨小店，就此開啟往後奇華餅家「用心製餅，以質取勝」的傳承故事。黃業榮與員工們從一般的中西糕點做到嫁娶禮餅，爾後更以多種風味的中秋月餅抓住每位顧客的心，從此也成為中秋送禮時，象徵團圓美滿的暖心寓意。據聞創立至今，儘管已將分店拓展至亞洲與美國市場，奇華餅家仍秉持真材實料、手工製作、不添加防腐劑的初心，40多年來深耕台灣期間，亦堅持以頂級品質與用料在台製造。多年下來，既保留了傳統月餅的豐富扎實內餡，更追上了現代清甜不膩的飲食習慣，讓奇華餅家不僅牢牢繫住客戶們的心，一個個別具滋味的濃香順口餅餡，每年更是持續打動若干新友。

做為在台的廣式月餅代表，奇華餅家今年再次依循往例，獻上一系列中秋禮盒。其中，每年一推出就秒殺的「金袍御品禮盒」，雖是禮盒中最高價，但一次將四黃蓮蓉、雙黃伍仁金腿、蛋黃豆沙、核桃豆沙、松仁蓮蓉等11種頂級美饌風味，全部封箱鉅獻，無怪乎被不少老饕視為一年一度的搶購目標。奇華餅家更以皮薄餡多的不膩口感，突顯每種食材與蛋黃的風味香氣。與家人共享不但感受到大大的滿足，做為中秋賀禮，更顯誠意滿滿，今年的禮盒也以設計尊榮大氣的新裝登場，要讓顧客們送禮，都能保持十足的面子和裡子。

此外，精選雙黃蓮蓉、雙黃棗泥、伍仁金腿、核桃豆沙和純淨豆蓉等大小月餅的「八星聚寶」，適合嘴饞或追求高CP值的饕客。「富貴中秋禮盒」內含最為經典的雙黃蓮蓉、雙黃棗泥、蛋黃豆沙和伍仁金腿4種口味，搭配氣派的帝王圖案鐵盒，每年也是不少特定顧客的首選。最後，許多老饕每年必定還會多帶一盒「蛋黃奶皇禮盒」。做為奇華餅家歷年最熱銷的創新品項，以金黃餅皮包裹著的獨家比例奶皇內餡，充分融合奶香與蛋黃鹹香，搭配柔軟綿口的餅皮，整體濃郁鹹甜，就如中秋帶給人們的氛圍，每一口都在心底縈繞著幸福滋味。

象徵團圓美意的中秋禮盒，價格從970元至3,800元不等，自7/10（六）開賣至9/21（二）中秋連假結束，8/22（日）前購買月餅滿1,000元即享15% OFF優惠，8/23（一）～9/6（一）滿1,000元亦享10% OFF優惠。難得的中秋團聚時光，還想要有其他甜點相伴，同為經典伴手的雞蛋捲、鳳梨酥也祭出禮盒優惠，活動期間只要購買月餅禮盒，就能以15% OFF優惠加購雞蛋捲、鳳梨酥禮盒，單買這2款禮盒也有10% OFF優惠可享。在門市購買月餅禮盒，單筆訂單加碼再送100元抵用券1張。若需大宗訂購，想和工作來往的頂級客戶、合作夥伴共享至尊月餅的美味，也可洽詢門市詢問特別優惠。

月圓人團圓，歷經疫情無非讓每個人更懂珍惜與親友的歡聚時光，佐以品牌傳承至今的美味月餅與各式糕點，與格外在乎的對方分享，細嚼出更豐富有情的中秋滋味。